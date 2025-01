Karim y Aramís, los hijos de Aramís Fuster que no quieren saber nada de su madre

La tarde del pasado jueves estuvo marcada por la emotiva aparición de Aramís Fuster en el programa Y ahora Sonsoles. En el espacio de Antena 3, la reconocida vidente rompió su silencio sobre la complicada relación que mantiene con sus hijos.

En una intervención cargada de emoción, Aramís expuso su realidad, marcada por el rechazo y la falta de comunicación durante más de dos décadas. Aramís Fuster aseguró que no tiene contacto con sus dos hijos, Karim y Aramís, desde hace 24 años. Pero, ¿quiénes son sus hijos?

Karim y Aramís, los desconocidos hijos de Aramís Fuster

Según explicó, el distanciamiento comenzó cuando decidió dedicarse completamente a su carrera como vidente. "Mis hijos me tienen abandonada, soy su madre. Aún me duelen los puntos de haberlos parido", afirmó visiblemente afectada.

Aramís también detalló que mientras mantuvo cierto vínculo con su hijo mayor, Karim, durante los primeros años tras su separación, esa relación terminó rompiéndose. Según sus palabras, la influencia del padre de Karim habría sido determinante para alejarlo de ella.

"Yo me divorcié y la alta sociedad catalana no lo entendió", explicó. Con estas declaraciones, Aramís Fuster dejó entrever que su decisión de terminar el matrimonio provocó críticas y rechazo en su entorno social.

Además, la vidente lamentó profundamente no haber conocido a sus nietos debido a este distanciamiento. "Tengo nietos, o eso dicen, porque no me han dejado conocerles. No sé ni sus nombres", confesó con evidente tristeza.

La situación es igualmente complicada con su segunda hija, Aramís, con quien tampoco tiene relación. Aunque no dio detalles específicos sobre el origen del conflicto, señaló que ambos la tienen bloqueada, lo que le impide cualquier intento de acercamiento.

Preocupación por Aramís Fuster tras su última entrevista

Visiblemente afectada, Aramís lanzó un mensaje de desesperación y reconciliación: "Ya no quiero vivir. Si no tengo ni a mis hijos ni a mi madre, ¿para qué lucho? No quiero sobrevivir. Estoy muy enferma y quiero, antes de irme, ver a mis hijos, aunque sea de lejos".

Esta reveladora entrevista mostró el lado más humano de Fuster. Una figura pública que, detrás de su imagen mediática, enfrenta el dolor de un vínculo roto con las personas más importantes de su vida.