Alma Bollo deixa KO Raquel Bollo en confessar la veritat de la seva filla: 'Ella té…'

Alma Bollo ha trencat el seu silenci sobre un tema que fins ara havia mantingut en la intimitat: la custòdia compartida de la seva petita Jimena. En un testimoni emotiu i ple de sinceritat, Alma ha compartit detalls desconeguts sobre la seva vida. La jove ha deixat KO Raquel Bollo després de confessar que de vegades Jimena no vol marxar del seu costat perquè: “Ella té aquí a Algesires tots els seus amics”.

“Jimena ja ha marxat amb el seu pare, com costen els comiats”, va confessar Alma Bollo, deixant entreveure la barreja d'emocions que li genera aquest acord. La filla de Raquel Bollo, coneguda pel seu caràcter obert i la seva manera directa d'expressar-se, va explicar com viu cada moment en què la seva filla marxa per passar temps amb el seu pare.

Alma Bollo també va reflexionar sobre l'actitud de la seva petita davant aquests canvis. “Ella marxa molt bé i em facilita la feina, però els dies que li costa feina, a mi em fa sentir una mica malament”, va confessar Alma Bollo. Amb aquestes paraules, Alma deixa clar que encara que Jimena sol adaptar-se amb facilitat, hi ha moments en què la transició no és del tot senzilla.

“És normal, ella té aquí a Algesires molts plans, per això li costa de vegades”, va afegir Alma Bollo. No obstant això, Alma també va compartir una perspectiva positiva. “Encara que se li passa de pressa perquè ella amb el seu pare s'ho passa bé”, va revelar.

Un dels moments més emotius del seu relat va ser quan Alma va parlar de les dates assenyalades que aquest any no podrà compartir amb Jimena. “És normal, aquest és el primer any que no la tindré el dia de la cavalcada de Reis ni el dia 6 per obrir els regals”, va revelar amb certa malenconia. La petita estarà amb el seu pare, i aquest canvi marca un abans i un després en la vida familiar d'Alma i la seva petita.

Alma Bollo deixa KO Raquel Bollo

Aquestes paraules d'Alma Bollo han causat un gran impacte, ja que mai havia parlat públicament sobre com és la seva dinàmica familiar en relació amb la custòdia. A les seves declaracions, es percep com equilibra l'amor, la comprensió i els desafiaments que comporta aquesta situació, donant un exemple de maduresa i sensibilitat.

Amb aquestes confessions, Alma ha deixat al descobert una faceta de la seva vida que molts desconeixien. La jove ha demostrat una vegada més per què és una de les figures més estimades i admirades del panorama mediàtic actual.