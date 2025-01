L'any passat ha estat un dels més durs per a Cari Lapique. En només vint dies de diferència, ha hagut d'afrontar la terrible pèrdua del seu marit, Carlos Goyanes, i de la seva filla, Caritina Goyanes. Aquest divendres, s'ha confirmat la mort de Manuel Lapique, germà de Cari Lapique i Myriam, als 70 anys d'edat.

La notícia ha estat difosa pel programa televisiu TardeAR, desvetllant així un altre capítol trist en la vida d'una família que no ha tingut treva en els últims mesos. Manuel, carinyosament conegut com "Manolo" entre els seus afins, ha mort després d'una prolongada malaltia a l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Aquest desenllaç ha suposat un nou cop per als seus éssers estimats, que encara no han aconseguit refer-se de les tragèdies sofertes l'any passat.

La família Lapique no està passant pel seu millor moment. Les pèrdues consecutives de Carlos Goyanes i Caritina han deixat empremtes profundes en cadascun d'ells. No obstant això, han demostrat ser un grup unit i resistent davant les adversitats.

Nou cop per a Cari Lapique després de destapar-se la causa de la mort de Manuel Lapique

Durant els mesos següents a les primeres pèrdues, han intentat mantenir la fortalesa i el suport mutu com a senya d'identitat. Ara, han d'enfrontar una nova pèrdua amb la mort de Manuel, que era un pilar important per a tots.

Manuel Lapique es trobava en un estat de salut delicat des de fa temps a causa d'una llarga malaltia de la qual ha mort. Una de les últimes aparicions públiques que ha tingut ha estat durant el funeral de Carlos Goyanes i Caritina, on va acompanyar la seva germana Cari Lapique en aquells moments de dolor.

Encara que confiaven en els tractaments mèdics als quals estava sotmès, aquests no han donat el resultat esperat. Fa uns dies, Manuel ha estat ingressat a l'hospital, envoltat dels seus fills, Almudena i Manuel, i de les seves germanes Cari i Myriam. La família ha romàs al seu costat, mostrant una vegada més la força dels seus llaços.

Cari Lapique comença el 2024 amb la pèrdua del seu germà, Manuel Lapique

L'any 2024 ha començat amb tristesa per als Lapique. No obstant això, la família ha demostrat ser capaç d'enfrontar-se a les adversitats amb enteresa i unitat.

Ara, han de trobar la manera d'honorar la memòria de Manuel, que ha estat un home estimat i un suport constant per als seus afins. L'acomiadament de "Manolo" és un recordatori de com és de valuosa la vida, així com de la importància de mantenir-se units en moments difícils.