Alejandra Rubio deixa mut Carlo Costanzia en mostrar el seu canvi físic: 'És molt…'

Alejandra Rubio ha acabat el 2024 de la millor manera possible. La jove es troba molt feliç al costat del seu primer fill, Carlo, nascut el passat 6 de desembre, i al costat de l'amor de la seva vida, Carlo Costanzia. Ara, Alejandra Rubio ha mostrat el seu canvi físic i ha deixat mut Carlo Costanzia, perquè ha explicat que "el postpart és molt dur".

La parella, que acaba d'estrenar-se com a pares, no porta ni un mes gaudint del seu nou rol familiar. No obstant això, la felicitat que irradien Alejandra Rubio i Carlo Costanzia és evident.

Per a tots dos, l'arribada del seu petit ha estat el millor regal que podien rebre. Aquestes primeres setmanes estan sent d'aprenentatge constant, però sobretot, de molt d'amor.

Alejandra Rubio mostra el seu canvi físic a través de les seves xarxes socials

Entre les moltes preguntes que envolten aquesta nova etapa hi ha les relacionades amb el futur laboral d'Alejandra Rubio o el progrés de la seva recuperació després del part. Ara bé, el que ningú s'esperava era l'impressionant estat físic que la filla de Terelu Campos ha mostrat a les seves xarxes socials.

En un vídeo publicat recentment al seu compte d'Instagram, Alejandra Rubio ha sorprès a tothom. I és que el seu ventre llueix completament pla després d'unes poques setmanes des que va ser sotmesa a una cesària. No hi ha dubte que la seva transformació és sorprenent.

La influencer no ha dubtat a compartir amb els seus seguidors alguns detalls sobre aquest procés. Al vídeo, confessa que la seva preocupació més gran era la cicatriu que li va deixar la cirurgia. Afortunadament, gràcies a uns pegats recomanats pel seu pare, assegura que la seva recuperació va "fenomenal".

"Us he de confessar que el postpart em feia bastant por", admet amb sinceritat. Alejandra Rubio explica que les seves pors no eren només psicològiques, sinó també físiques. Per això, va decidir cuidar-se molt durant l'embaràs.

"Vaig intentar mantenir-me activa fent esport i menjant bé", explica. No obstant això, reconeix que no tot va sortir com esperava. "El que va començar sent un part natural va acabar en una cesària i amb una cicatriu que no sabíem com quedaria", comenta preocupada.

Carlo Costanzia es queda mut després de veure el gran esforç que ha fet Alejandra Rubio

Amb l'ajuda de la seva família i especialment del seu pare, Alejandra va trobar una solució. Els pegats que està utilitzant semblen estar funcionant de meravella. "Milloro per moments", diu emocionada.

Però el que veritablement ha deixat tothom sense paraules és l'espectacular canvi físic que ha experimentat. Al vídeo es pot veure que el seu cos ha tornat al seu estat natural en temps rècord. El seu ventre pla és el resultat de mesos de cura durant la gestació.

"El postpart és un repte", assegura Alejandra. "Però estic molt contenta amb els resultats i amb com em sento". Malgrat les dificultats, la seva actitud positiva ha estat clau per afrontar aquesta etapa.

Per la seva banda, Carlo Costanzia, encara que no s'ha pronunciat al respecte, segurament està més que orgullós de la seva parella. La seva expressió en veure el vídeo no ha passat desapercebuda per a aquells que coneixen la parella.

Alejandra Rubio està demostrant que la maternitat, malgrat ser desafiant, també pot ser una oportunitat per superar-se i brillar. Sens dubte, aquest final d'any marca un nou començament ple d'amor i nous desafiaments per a la jove família. El viatge d'Alejandra com a mare acaba de començar, però el seu exemple ja està inspirant molts.