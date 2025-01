Bárbara Rey trenca el seu silenci després de la dura acusació d'Ángel Cristo: 'És molt…'

La tensió entre Bárbara Rey i el seu fill, Ángel Cristo, ha assolit el seu punt més àlgid. Ahir, al programa ¡De Viernes!, Ángel Cristo es va asseure davant les càmeres per oferir la seva versió dels fets. Abans de l'entrevista i després de les acusacions que ha vessat Àngel sobre ella, Bárbara Rey ha trencat el seu silenci i ha confessat que tot: "és molt desagradable".

Ángel Cristo va acudir al programa i no ho va fer amb paraules buides. El jove va portar amb ell proves contundents per desemmascarar la seva mare i contrarestar les acusacions que ella ha vessat en les seves recents entrevistes a Telecinco.

Des de l'inici de la seva intervenció, Ángel Cristo no es va guardar res. Va mostrar documents, missatges i detalls que, segons ell, deixen en evidència la seva mare. L'audiència, perplexa, va seguir cada paraula d'Àngel, qui va assegurar que el seu objectiu no és fer mal, sinó defensar-se.

Bárbara Rey trenca el seu silenci després de la dura acusació d'Ángel Cristo

La disputa entre mare i fill no és nova, però ahir va escalar a un nivell sense precedents. Abans que l'entrevista d'Ángel Cristo s'emetés, Bárbara Rey va ser interceptada pels mitjans. Davant les preguntes sobre les declaracions del seu fill, Bàrbara es va mostrar incrèdula.

"No vull parlar sobre el tema", va comentar breument. Sense voler aprofundir. En un to tallant, va afegir: "Bon any" i va continuar el seu camí.

Tanmateix, quan les càmeres van tornar a pressionar-la, la vedet va trencar el seu silenci momentani. "És molt desagradable", va confessar, visiblement afectada.

Les acusacions del seu fill, especialment sobre els presumptes massatges que ell havia de fer-li durant la seva adolescència, han estat un cop dur per a Bàrbara. "No vull parlar, de veritat... si us plau, ja us ho demano", va insistir, intentant contenir les llàgrimes.

Ángel Cristo ha posat contra les cordes la seva mare, Bárbara Rey

L'entrevista d'Ángel Cristo no va deixar indiferent a ningú. Les seves paraules van ressonar al plató i a les xarxes socials, on milers d'espectadors van debatre sobre el conflicte. Les seves declaracions, encara que contundents, van deixar un aire de tristesa.

Per la seva banda, Bárbara Rey sembla estar en xoc després dels últims esdeveniments. El seu silenci, segons alguns, és una forma de protegir-se i guanyar temps per processar el que ha passat.

El conflicte entre mare i fill sembla estar lluny de resoldre's. Mentre Ángel Cristo busca tancar un capítol de la seva vida, Bárbara Rey s'enfronta a una tempesta mediàtica que no para de créixer. Parlarà de nou la vedet? Per ara, tot apunta que el silenci serà la seva resposta.

Aquesta història, carregada de tensió i emocions, manté en suspens l'opinió pública. El temps dirà si mare i fill aconsegueixen superar les seves diferències o si, per contra, aquesta guerra mediàtica s'intensifica encara més.