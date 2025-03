Frederic i Mary de Dinamarca i la foto de la qual tothom parla: Confirmat!

Els reis Frederic i Mary de Dinamarca han començat la seva primera visita d'Estat a Finlàndia. Es tracta d'un viatge molt esperat que ha estat marcat per la cordialitat dels amfitrions i l'entusiasme dels monarques danesos.

Tot i que els actes oficials de la visita comencen aquest dimarts 4 de març, la parella reial va decidir avançar la seva arribada al país. D'aquesta manera, el seu objectiu era poder gaudir d'un dia d'oci a la Lapònia finlandesa.

Frederic i Mary de Dinamarca i la foto de la qual tothom parla

El viatge va començar amb una activitat que va desbordar l'esperit esportiu dels monarques: l'esquí. Juntament amb el president Stubb i la seva esposa, Suzanne Innes-Stubb, els reis de Dinamarca van aprofitar el seu temps a l'estació d'esquí de Saariselkä.

La imatge compartida per la Casa Reial danesa mostra les dues parelles gaudint d'un paisatge espectacular, envoltats d'un frondós bosc al cor de Lapònia. L'estació, que compta amb 15 pistes, va permetre als monarques relaxar-se i compartir un dia diferent.

Tanmateix, no només es van limitar a les pistes d'esquí. La bellesa de l'entorn els va permetre gaudir també d'un passeig pels voltants, on la natura de Finlàndia es va mostrar en el seu màxim esplendor.

Després de la seva activitat a la neu, els monarques es van refugiar en un acollidor local. La calidesa de l'ambient contrastava amb les baixes temperatures exteriors, i la conversa, segurament distesa, va marcar l'inici d'una relació encara més propera entre les dues nacions.

Frederic i Mary de Dinamarca gaudeixen a Finlàndia

Aquest dimarts 4 de març, els reis Frederic X i Mary han començat oficialment la seva trobada d'Estat, amb una sèrie de compromisos importants. El primer dia d'activitats inclourà una cita al Palau Presidencial a Hèlsinki.

Més tard, tindran l'oportunitat de conèixer l'Ajuntament i el nou Hospital Infantil de la ciutat. La jornada culminarà amb una gala en el seu honor al Saló d'Estat del Palau. Dimecres, continuaran el seu recorregut visitant la Universitat Aalto.

Sigui com sigui, el viatge de Frederic i Mary de Dinamarca a Finlàndia no només marca una fita diplomàtica. I és que, tal com s'observa en les imatges, també han pogut compartir moments per gaudir de la natura i estrènyer llaços en un ambient més relaxat.