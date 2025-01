Antonio David Flores destapa el que ningú imaginava de l'acomiadament d'Isabel Rábago

Antonio David Flores ha abordat en un dels seus directes més recents el sonat acomiadament d'Isabel Rábago de Telecinco. El youtuber ha començat llegint el comunicat que la periodista emetia davant les, segons ella, falses i greus acusacions que s'estan divulgant en diferents mitjans de comunicació. A continuació, el malagueny i les seves col·laboradores habituals deixaven clar el que segons ells hi ha darrere la sobtada sortida de la tertuliana de Mediaset.

Isabel Rábago afirmava en el seu comunicat que en els últims temps la relació amb Unicorn i amb Mediaset no estava en el seu millor moment. No obstant això, si hi ha alguna cosa en què Antonio David ha insistit és en transmetre que la periodista "ha tingut baralles amb tothom". A més recordava que no ha tingut manies a recórrer a "temes personals" posicionant-se en contra de col·laboradors i companys.

Flores, qui deixa clar que no es creu ni una sola paraula de l'escrit signat per Isabel Rábago, convida a qui tingui dubtes a consultar l'hemeroteca. La de Ferrol, després de deixar Telecinco, assegura que en els anys que va treballar a Mediaset "mai se m'ha donat cap toc d'atenció, ni se m'ha advertit". Una afirmació que el youtuber s'ha encarregat de posar en dubte al llarg del seu vídeo.

Antonio David Flores destapa el que hi ha darrere l'acomiadament d'Isabel Rábago

Una altra de les col·laboradores d'Antonio David acusava Rábago de ser una dèspota amb noms com Alessandro Lequio, Carmen Borrego o Joaquín Prat. La gallega rebia qualificatius com "maleducada" a la vegada que era qüestionada per haver de llançar un comunicat que, segons ells, no hauria estat necessari de tenir la consciència tranquil·la.

La notícia de l'acomiadament de la tertuliana saltava fa diversos dies. Llavors van ser diverses les raons que es van barallar sobre el seu adeu a Telecinco. Arguments que no deixaven en bon lloc la periodista pel que aquesta va decidir fer el pas i llançar el citat comunicat.

En realitat Rábago no tenia contracte amb Telecinco sinó que era col·laboradora habitual de diferents espais produïts per Unicorn Content, com Vamos a ver.

"La meva carrera professional és el resultat de molt esforç, sense padrins, sense amiguismes, sense ajuda de ningú", resava l'escrit. No obstant això, i malgrat la seva gran extensió, la tertuliana no arriba a aclarir quines han estat en realitat les raons per les quals ja no compten amb la seva presència.

La periodista ha deixat clar que prefereix no donar detalls de les raons de la seva sortida de Mediaset

Rábago, a la qual hem vist en programes com El Programa de Ana Rosa, Supervivientes, Ya es mediodía, Viva la vida o TardeAR, ha optat per guardar silenci.

La periodista finalitzava el seu comunicat insistint que, malgrat no entrar en detalls sobre les raons del seu acomiadament, seguirà vetllant per cuidar la seva imatge, el seu honor i professionalitat. I concloïa: "No permetré que ningú reescrigui la meva carrera professional ni personal".

Una frase que no ha impedit que noms com Antonio David Flores aprofundeixin en el que hi ha darrere l'adeu de Rábago a la que va ser la seva cadena durant dues dècades.