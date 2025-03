Isa Pantoja dona l'última hora de Raquel Bollo i molts es queden sense saber què dir

Isa Pantoja ha donat l'última hora sobre la seva situació amb Raquel Bollo. La filla d'Isabel Pantoja ha confirmat que la seva relació amb l'exdona de Chiquetete està completament trencada. Després de mesos d'indirectes i declaracions creuades, Isa ha reconegut que no hi ha possibilitat de reconciliació.

Des de la seva participació a Supervivientes, les tensions han anat en augment. Isa ha deixat clar que la convivència al reality va marcar un abans i un després en el seu tracte amb Raquel. Les polèmiques fora del programa no han fet més que empitjorar la situació.

Fa uns dies, la influencer va reaccionar a la reunió familiar d'Anabel Pantoja a Sevilla. En aquesta trobada hi van ser presents Kiko Rivera, Irene Rosales i Raquel Bollo. Isa no va ser convidada i, encara que assegura que no li hauria interessat anar, la seva declaració va generar enrenou.

En una recent aparició a Madrid, Isa va ser rebuda amb víctors per un grup de seguidors. Entre rialles i emoció, va aprofitar l'ocasió per parlar sobre el seu conflicte amb Raquel. Les seves paraules van deixar clar que no hi ha marxa enrere en el seu distanciament.

"Jo en la meva entrevista a ¡De Viernes! vaig parlar de mi, no d'ella", va explicar Isa. Segons la jove, va ser Raquel Bollo qui va decidir esmentar-la i generar polèmica. "Qui parla de qui, no aclareixis que enfosqueix", va sentenciar amb fermesa.

A més, Isa ha respost a les declaracions de Raquel a TardeAR. La dissenyadora va assegurar que Isa i Asraf no havien fet amics a Supervivientes. També va insinuar que la seva relació amb els seus companys va ser desastrosa. "Només diré una cosa: el tema Supervivientes supera-ho", va replicar Isa.

Raquel Bollo ha estat molt contundent

Raquel Bollo també va insinuar que Isa parla d'ella per generar contingut. Segons l'empresària, Isa necessitava un nou conflicte després de la seva polèmica amb Isabel Pantoja i Kiko Rivera. "T'ha vingut ara bé Raquel per canviar de tema?", va llançar amb ironia.

Isa ha evitat respondre a aquesta acusació de manera directa. No obstant això, sí que ha volgut deixar clar que no confia en Raquel. "Jo no supero com de malament ho vas fer amb la gent que deies que volies", ha afirmat, sense embuts.

Per la seva banda, Raquel ha recordat un episodi on va defensar públicament Isa. Segons la seva versió, ho va fer en un moment crític i després es va veure perjudicada. "Jo vaig treure la cara per tu i després em vaig menjar una mentida", ha comentat amb duresa.

Aquest enfrontament sembla haver arribat a un punt sense retorn. Isa Pantoja ja no té interès a reconstruir la seva relació amb Raquel Bollo. Ambdues han deixat clar que els seus camins no tornaran a creuar-se.