Isa Pantoja sorprèn Asraf Beno després d'actualitzar l'estat de salut: 'Estic súper…'

El passat dijous, Asraf Beno va celebrar el seu aniversari envoltat d'amor i sorpreses. Isa Pantoja va voler convertir aquell dia en un moment inoblidable amb diverses publicacions a les seves xarxes socials que no van deixar indiferents els seus seguidors. Tot i que també va sorprendre els seus seguidors després d'actualitzar el seu estat de salut a causa del desmai que va patir i va confessar que: "Estic supercontenta".

En la primera imatge compartida, Isa Pantoja i Asraf apareixen fusionats en un afectuós petó, un gest que Isa va acompanyar amb una senzilla però emotiva dedicatòria: “Felicitats carinyo”. La foto va ser rebuda amb una onada de cors i missatges d'admiració per part dels seus fans.

En la segona publicació, la parella es mostra en un moment íntim i càlid, menjant junts mentre es prenen de la mà. Un instant quotidià, però carregat de tendresa, que reflecteix la compenetració entre ambdós.

L'emotiu regal que va rebre Asraf Beno d'Isa Pantoja

No obstant això, va ser la tercera publicació la que veritablement va conquerir els seus seguidors. En aquesta, Isa va desvelar l'especial regal que havia preparat per a Asraf. “Vaig fer un bescuit i li vaig posar una caixa amb 5 targetes per als 5 sentits amb pistes i endevinalles”, va escriure Isa, deixant entreveure la dedicació i creativitat invertides en el detall.

Isa també va explicar que aquesta idea inicialment havia estat pensada per a Sant Valentí, però finalment va decidir avançar-la per sorprendre el seu marit en el seu aniversari. “El regal dels 5 sentits està molt guai, tenia pensat fer-ho per a Sant Valentí. Però com que el regal era la bici, doncs li he posat altres coses que eren ximpleries, però és molt especial”, va confessar la influencer.

Isa Pantoja actualitza el seu estat de salut abans de sorprendre Asraf Beno

Abans de sorprendre Asraf amb l'original regal, Isa va voler compartir amb els seus seguidors una notícia que la tenia especialment contenta. “Aquí estic menjant-me una pizza perquè vaig donar negatiu en la corba, llavors estic supercontenta i no tinc diabetis, per ara”, va escriure Isa.

Isa es referia als resultats de la recent prova mèdica que es va realitzar a causa del desmai que va patir. La col·laboradora no va dubtar a celebrar el moment amb un àpat especial: “Un dia és un dia i com que és un dia especial, el gaudiré moltíssim”, va comentar amb alegria.

Aquest aniversari no només va quedar marcat per l'especial regal, sinó també per la complicitat i l'amor que Isa i Asraf comparteixen. Ambdós es consoliden una vegada més com una de les parelles més estimades i admirades pel públic.