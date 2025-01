El problema sense resoldre de Robert Gavin, marit de Telma Ortiz: 'El pitjor és...'

Robert Gavin Bonnar, marit de Telma Ortiz, fa front actualment a una situació que no sembla tenir solució. El cunyat de la reina Letícia, li agradi o no, és popular precisament pel seu parentiu amb la dona de Felip VI. Avui dia el que li preocupa és que es parli i especuli sobre la seva vida, un fet que no sembla que hagi de canviar en un futur.

"És clar que tinc queixes i crítiques per la invasió de la meva intimitat", expressava en una recent entrevista. Robert va confessar que quan es va divorciar de la seva primera esposa, Sharon Corr, va sentir molt de dolor en llegir coses falses sobre la seva vida: "I el pitjor és que no va succeir així. De fet, va ser totalment diferent!", es queixava.

La cantant, violinista de la banda irlandesa The Corrs, i l'actual marit de Telma Ortiz, es van separar el 2019. Llavors la premsa va tractar la ruptura d'una manera que Gavin qualificava de "serial".

Robert Gavin es queixa d'una situació que no sembla tenir sortida

Sense donar detalls dels motius pels quals va posar fi al seu matrimoni, Robert Gavin deixava clar que el que es va difondre no s'aproximava a la veritat. Per a ell, el que va succeir en aquell moment és l'exemple de com els mitjans converteixen vides privades en entreteniment.

Després va transcendir la seva relació amb la germana de Letícia Ortiz, cosa que va provocar que tornés al focus mediàtic. Robert Gavin, conscient que ser cunyat de la reina li fa pagar un preu que no és en absolut del seu grat, afirma que se sent analitzat.

"Em sento observat per qui és la meva dona i pel meu passat", reconeixia en la citada xerrada amb un mitjà nacional.

L'advocat i escriptor, que fa uns mesos va presentar la seva última obra, El cuarto poder, és conscient de per què els mitjans s'interessen pel seu treball literari. Bonnar se sent atrapat entre dos mons i sap que no pot sortir de cap d'ells. D'una banda, anhela la llibertat de l'anonimat, d'altra banda, s'adona que no pot escapar de la seva família política.

Preguntat en la presentació del seu llibre sobre si els reis havien llegit la seva novel·la, Gavin es va mostrar ferm. L'autor es referia a una línia vermella que té molt clara "i és no parlar de la meva família". Un límit que mai fins ara ha traspassat i que promet no creuar tampoc en el futur.

Robert Gavin és conscient que la seva família política el col·loca en el focus mediàtic

Juntament amb Robert Gavin en la presentació de la seva obra, qui sí que estava era la seva dona Telma Ortiz. D'ella sí que va parlar l'irlandès i va compartir que havia llegit l'obra i li "havia agradat molt".

Precisament, la germana de la reina va presentar el 2008 una demanda contra mig centenar de mitjans de comunicació. Telma Ortiz reclamava que la premsa s'abstingués de captar, publicar, distribuir, difondre, emetre o reproduir imatges o instantànies seves o de la seva llavors parella.

Una demanda que finalment va ser desestimada, però que va posar de manifest que a la tia de la princesa Leonor tampoc li agradava ser objecte dels mitjans.