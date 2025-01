Primeres paraules de Pablo Urdangarin sobre la seva recent visita a Juan Carlos I

La revista ¡HOLA!, va publicar aquest dimecres, 22 de gener, un extens reportatge sobre la celebració de l'impressionant aniversari del rei emèrit Juan Carlos I. A les pàgines de la coneguda publicació, s'han revelat imatges exclusives de la festa, en la qual l'emèrit ha estat envoltat de gairebé tota la seva família. Pablo Urdangarin ha trencat el seu silenci i ha volgut parlar sobre el viatge per veure Juan Carlos I en un dia tan especial.

Després de la publicació d'aquest reportatge, Pablo Urdangarin, un dels néts del rei Juan Carlos, ha decidit parlar públicament sobre el tema. El jove ha estat captat pels mitjans de comunicació i no ha dubtat a compartir alguns detalls sobre l'inoblidable viatge a Abu Dabi.

Amb una actitud propera i somrient, Pablo ha afirmat que tots “estem contents” després d'haver celebrat junts l'aniversari del seu avi. Segons les seves pròpies paraules, “ens ho vam passar bé” en una jornada que, a jutjar per les imatges, ha estat realment especial per a tota la família.

Pablo Urdangarin parla sobre la seva visita a Juan Carlos I

Quan se li ha preguntat sobre el regal que li han fet al monarca en aquesta ocasió, el jove ha preferit mantenir el misteri. “No es diu això”, ha declarat amb un somriure, deixant clar que prefereix que aquest detall quedi en la intimitat familiar. No obstant això, sí que ha volgut compartir que el seu avi està “molt bé” de salut, cosa que segurament ha alegrat a tots els seus afins.

Sobre si la família repetirà aquesta gran reunió l'any vinent, Pablo no ha volgut comprometre's i ha respost de manera prudent: “Ja veurem”. No obstant això, les seves paraules han deixat entreveure que aquesta reunió ha enfortit els llaços entre els membres de la família.

Pablo Urdangarin ha deixat clar que el seu vincle amb Juan Carlos I és molt proper

La festa a Abu Dabi ha marcat un punt d'inflexió per a la família reial espanyola. La imatge del rei emèrit envoltat de les seves filles i dels seus néts ha estat interpretada com un gest d'unitat en un moment de gran importància per a la família.

Encara que l'absència de la princesa Leonor i la infanta Sofia ha estat notable, la resta de la família ha mostrat el seu suport incondicional al monarca en una data tan especial.

Per la seva banda, Pablo Urdangarin s'ha consolidat com un dels membres més mediàtics i propers de la família reial. La seva sinceritat i naturalitat davant les càmeres han estat elogiades, i les seves paraules han deixat clar que el vincle entre ells continua sent fort.