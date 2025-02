Beatriz Trapote, dona de Víctor Janeiro, fa el pas definitiu: 'Ha canviat molt'

Beatriz Trapote ha fet un pas important en la seva vida. La dona de Víctor Janeiro ha decidit utilitzar les seves xarxes per enviar un missatge clau a totes aquelles dones que desitgen ser mares després dels 40 anys. A més, Beatriz Trapote ha confirmat que la ciència ha avançat i que: "Ha canviat molt".

Beatriz vol demostrar que sí que és possible i que, amb l'ajuda de la ciència, moltes dones poden complir el seu somni de la maternitat sense importar l'edat. "Ser mare a partir dels 40 sí que es pot", ha confessat Trapote. Amb aquestes paraules, Beatriz ha començat un directe a les seves xarxes socials en què ha comptat amb la presència de la doctora María José Bravo Zurita, de l'equip Ginemed Màlaga.

Durant la xerrada, Beatriz i la doctora han abordat el procés de reproducció assistida, una opció que ha estat clau per a moltes dones que busquen concebre en edats més avançades. Beatriz Trapote ha volgut compartir la seva experiència i donar informació rellevant sobre els avenços mèdics en aquest camp.

Beatriz Trapote, dona de Víctor Janeiro, fa el pas definitiu

Un dels aspectes més interessants de la conversa ha estat la importància de la intel·ligència artificial en el món de la reproducció. Beatriz ha explicat com aquesta tecnologia està revolucionant la manera en què els especialistes poden ajudar els seus pacients. També ha destacat la rellevància de la microbiota en la fertilitat, un factor que en els últims anys ha cobrat gran importància en els tractaments de reproducció assistida.

"El món de la reproducció ha canviat molt en els últims 10 anys", ha assegurat Beatriz. Segons ella, la ciència ha avançat significativament, oferint noves oportunitats a les dones que desitgen ser mares en edats que abans eren considerades massa avançades per a la gestació. Gràcies a aquests avenços, cada vegada més dones poden tenir fills de manera segura i amb més probabilitats d'èxit.

Beatriz Trapote, dona de Víctor Janeiro, ha estat aplaudida pels seus seguidors

La reacció de les seves seguidores no s'ha fet esperar. Moltes han expressat la seva gratitud en els comentaris de la seva publicació, agraint la informació compartida per Beatriz. Per a moltes d'elles, aquest tipus de testimonis representen un raig d'esperança i una motivació per no rendir-se en el seu desig de ser mares.

Amb aquest pas, Beatriz Trapote es converteix en un referent per a moltes dones. El seu compromís amb la difusió d'informació sobre la reproducció assistida ha estat àmpliament aplaudit.

Ser mare després dels 40 ja no és un impossible. Gràcies als avenços mèdics i a la informació accessible, cada vegada més dones poden prendre les regnes de la seva maternitat i fer realitat el seu somni de formar una família.