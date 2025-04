Cop dur per a Anabel Pantoja en filtrar-se el seu major secret: 'Ets una analfabeta'

Anabel Pantoja dedicava unes paraules des del seu perfil de xarxes al funeral del Papa Francesc que va tenir lloc el passat dissabte. Diego Arrabal, molt atent a tot el que succeeix en la crònica social, es fixava en el contingut que la influencer havia deixat al seu mur d'Instagram. Un vídeo en el qual Pantoja apareixia emocionada en veure el papamòbil i després del qual el paparazzi no podia evitar qualificar la neboda d'Isabel Pantoja d'"analfabeta".

El primer que cridava l'atenció del que fora col·laborador de Telecinco és que la creadora de contingut aparegués plorant. "Quina necessitat tens que et vegem plorant mentre et graves", es preguntava el marbellí en el vídeo que ha compartit a YouTube.

❤️LAS LÁGRIMAS DE ANABEL PANTOJA EN EL FUNERAL DEL PAPA FRANCISCO

A continuació, ell mateix trobava una resposta per a la qüestió que acabava de formular. "El que busca són visualitzacions", explicava sobre la filla del desaparegut Bernardo Pantoja.

Diego Arrabal defineix com a "analfabeta" a Anabel Pantoja

Lluny de quedar-se aquí, Arrabal mostrava el contingut de la gravació que apareixia al mur de la influencer. Anabel destacava l'absència de familiars en l'adeu al pontífex. Més enllà de la presència de reis, polítics i mandataris, ella trobava a faltar els familiars del desaparegut papa.

Segons ella, qui haurien d'estar a primera fila són els nebots, cosins i altres parents del difunt mandatari de l'Església.

Ha estat llavors quan Diego Arrabal ha assenyalat amb el dit a Anabel per titllar-la d'"analfabeta". L'andalús li suggeria que llegís la informació que s'ha publicat aquests dies sobre, per exemple, la germana o el nebot de Francesc.

"Fa vergonya aliena", repetia una i altra vegada el periodista alarmat amb el punt de vista aportat per la cosina de Kiko Rivera. "Si hi són els reis i polítics és per protocol", aclaria Arrabal per després donar un consell a Anabel. "Prepara-t'ho una mica, si us plau", suggeria el comunicador.

"Aquesta gent està contractada per agafar-lo", es podia sentir dir a Anabel referint-se a qui acompanyaven el fèretre de Francesc. Pantoja novament recordava que trobava a faltar veure persones de la mateixa sang del papa ja difunt.

Diego Arrabal ha destapat que Anabel Pantoja no es prepara el contingut que comparteix a les xarxes

Per a Arrabal és una "vergonya" que algú que demostra estar tan poc informada com Anabel compti amb un o dos milions de seguidors. "Fa vergonya aliena", insistia novament.

El youtuber es detenia després a llegir els comentaris d'alguns dels seguidors de l'andalusa. Aquests li aclarien que tan sols dos nebots van poder acudir al sepeli. Altres parents que viuen a l'Argentina, com la seva germana no va poder viatjar per trobar-se malalta i la resta no han tingut mitjans econòmics suficients per pagar el passatge.

"Jo no dic que hagis d'estudiar, em refereixo a llegir", afegia Arrabal qui reconeixia que s'havia quedat sense paraules després de ser testimoni de la publicació de la influencer. Abans de finalitzar el seu directe, el periodista repetia el seu consell a Anabel: "Prepara-t'ho una mica abans". Unes paraules amb les quals posava de manifest que segons ell, a l'andalusa l'únic que li interessa és generar cada vegada més visualitzacions.