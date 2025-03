Gerro d'aigua freda a 'Com si fos ahir': Eduard Farelo està al límit

El pròxim episodi de Com si fos ahir promet ser clau per al desenvolupament de la sèrie, en la qual les tensions s'intensifiquen. Els personatges s'enfronten a decisions difícils, i alguns d'ells començaran a descobrir les conseqüències de les seves accions.

L'acció se centra, especialment, en Miquel, interpretat per Eduard Farelo. D'aquesta manera, s'enfronta a nous reptes tant personals com professionals.

Gerro d'aigua freda per a Eduard Farelo a Com si fos ahir

En aquesta nova entrega, la Cèlia planta cara al Miquel per primera vegada en una reunió. Aquesta confrontació marca un gir en la seva relació, ja que la jove no dubta a desafiar-lo, però el Miquel, fidel al seu estil, li deixa clar qui és el cap.

Eduard Farelo, amb la seva habitual intensitat, interpreta un Miquel que es veu obligat a reafirmar la seva autoritat. Fins on arribarà la paciència del personatge de Farelo? La resposta podria sorprendre a més d'un.

D'altra banda, la Noe fa un intent d'intervenció en la vida de la Cèlia, suggerint-li que està obsessionada amb la feina. Aquesta revelació podria obrir nous conflictes entre elles, mostrant la vulnerabilitat de la Cèlia.

El Joel es posa en problemes

Mentrestant, el Joel no es rendeix en el seu intent d'acostar-se al Quique i la seva família, però, per desgràcia, l'home continua mantenint distància. Aquest distanciament és un tema recurrent en la seva història, i sembla que la frustració del Joel seguirà augmentant.

Malgrat això, no deixa d'intentar-ho, i ara fa un pas més en fer el seu primer encàrrec per al Ferni. Un fet que podria canviar la seva situació. Per últim, la trama de la Cristina pren un gir inesperat.

Gràcies a la informació que rep de l'Andreu sobre les rates a la cuina de la Iaia, decideix utilitzar aquesta dada per venjar-se de la Marta. Aquesta acció no només desencadenarà noves rivalitats, sinó que també posarà a prova les relacions de confiança dins del grup.

Aquest capítol de Com si fos ahir promet ser molt intens i tot fa pensar que deixarà els espectadors al límit dels seus seients. La ficció catalana emesa a TV3 segueix demostrant que res no és el que sembla i que cada acció té les seves conseqüències.