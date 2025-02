Paraules inesperades de Diego Matamoros, fill de Kiko Matamoros: 'La vida no és…'

Diego Matamoros torna a Instagram per pronunciar unes paraules inesperades relacionades amb la seva fallida història d'amor amb Marta Riumbau. A través de les històries d'aquesta xarxa social, el fill de Kiko Matamoros ha deixat una cosa molt clara: "La vida no és perfecta".

Va ser el 2022 quan ambdós creadors de contingut van començar la seva relació sentimental de manera discreta. No obstant això, després de diversos mesos de rumors, el març de 2024 van confirmar que havien pres la decisió de separar definitivament els seus camins.

Des de llavors, tant Diego Matamoros com Marta Riumbau s'han convertit en el centre de totes les mirades. I tot arran de les confuses i polèmiques decisions que han pres.

Després de fer oficial la seva ruptura, el fill de Kiko Matamoros va assegurar públicament que continuaria vivint al luxós xalet que la seva exparella té als afores de Madrid. A més, poc després de la separació, la influencer va sorprendre en anunciar que seria mare soltera i que estava esperant una nena.

Durant tots aquests mesos, hem pogut veure Diego Matamoros acompanyar Marta Riumbau a totes les seves revisions ginecològiques, un detall que va fer créixer els rumors sobre la seva possible reconciliació.

No obstant això, després de rebre diverses crítiques, el fill de Kiko Matamoros va anunciar que abandonaria la casa de Marta i que s'instal·laria en un pis de Madrid.

Ara, Diego Matamoros ha revelat a través de les històries del seu perfil d'Instagram en quin punt es troba la seva relació amb la influencer. Moment en què ha assegurat que "la vida no sempre és perfecta".

Diego Matamoros pronuncia unes paraules inesperades sobre la seva ruptura amb Marta Riumbau

Fa només unes hores, Diego Matamoros ha acudit a les històries del seu perfil d'Instagram per interactuar amb els seus més de 409.000 seguidors. I per a això, ha compartit amb ells una caixa de preguntes.

Com era d'esperar, alguns internautes han aprofitat l'ocasió per saber una mica més sobre la vida del fill de Kiko Matamoros. No obstant això, el comentari que més ha cridat l'atenció ha estat el relacionat amb la seva ruptura amb Marta Riumbau.

"Espero no incomodar... Per què no vas seguir la teva relació amb Marta? Des de fora se us veia increïble", li ha preguntat un usuari a Diego Matamoros.

Encara que és un tema que vol tancar, el creador de contingut no ha tingut cap problema en aclarir tots els dubtes que encara queden sobre la seva història amb la influencer.

"Espero tancar aquest tema ara, ja que no vull parlar més d'això. Crec que ambdós hem seguit diferents camins i som feliços amb això", ha començat explicant el fill de Kiko Matamoros.

Tal com ha confirmat Diego Matamoros, "teníem diferents formes de veure la vida i la relació en si". "Però sempre ens hem estimat des del respecte i ens uneixen moltes coses, entre elles, el nostre meravellós Amarok[el seu gos]", ha afegit a continuació.

Finalment, el fill de Kiko Matamoros ha deixat clar que "no sempre cal acabar malament amb la persona que estimes" i que "la vida no sempre és perfecta i les relacions menys".