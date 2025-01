Pipi Estrada no es talla i defineix Terelu Campos amb una frase inesperada: 'És molt…'

Pipi Estrada ha tornat a parlar sobre Terelu Campos. Aquesta vegada, les seves paraules han sorprès tothom perquè ha definit la faceta d'àvia de Terelu amb una frase inesperada. Pipi, que coneix bé la col·laboradora pel seu passat sentimental, ha donat la seva opinió sobre com és Terelu Campos amb els seus éssers estimats després de confessar que "és molt generosa".

Des que Alejandra Rubio ha donat a llum al seu fill, Carlo, Terelu no ha deixat de visitar-la. Cada dia, la col·laboradora de televisió ha arribat a casa de la seva filla amb tuppers casolans per alimentar la seva filla i el seu gendre. Un gest que ha cridat l'atenció dels mitjans de comunicació i que ha generat tota mena de comentaris.

Pipi no ha pogut callar. El periodista ha confessat que no el sorprèn gens aquest comportament de la seva exparella. Pipi ha definit l'actitud de Terelu amb una frase que ha sorprès els seus seguidors.

Pipi Estrada defineix Terelu Campos amb una frase inesperada

"Terelu amb la seva gent és molt detallista i molt generosa. Que porti tupper a la seva filla no em sorprèn gens. Jo crec que són gestos i detalls que a la mateixa Terelu li fan feliç", ha afirmat el periodista.

Però la seva sorpresa no ha quedat aquí. Pipi ha volgut recordar com era Terelu com a mare en el passat. Pipi Estrada ha recordat amb afecte com era Terelu quan estava amb Alejandra quan eren parella.

"Era una mare molt entregada, molt preocupada i sobretot molt atenta", ha afirmat. Unes paraules que ningú esperava. I és que Pipi, cada vegada que ha parlat de Terelu en el passat, ha estat per criticar-la.

Pipi Estrada defensa Terelu Campos de les crítiques dels mitjans de comunicació

No obstant això, aquesta vegada ha sorprès amb una opinió positiva. Ha deixat clar que, encara que la seva relació no va acabar bé, reconeix que Terelu és una mare i una àvia entregada.

Cosa que ha sorprès els seguidors més fidels perquè Pipi sempre que pot critica durament Terelu, encara que aquesta vegada és ell qui la defensa.

Un comentari que ha cridat l'atenció i que ha canviat la percepció que molts tenien sobre l'opinió de Pipi respecte a la seva exparella. Sembla que ara Pipi Estrada veu Terelu Campos amb altres ulls des que la col·laboradora de televisió s'ha convertit en àvia.