Gir de 180 graus amb Luigi Mangione: surt a la llum un secret i les xarxes esclaten

El cas de Luigi Mangione, el jove acusat de l'assassinat de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, a Nova York. Després de la detenció de Mangione, el jove va passar a ser conegut arreu del món. Ara, la història ha fet un nou gir, però aquesta vegada per nous detalls que han sortit a la llum sobre la seva vida privada.

Abans de ser arrestat, el jove portava un estil de vida que pocs coneixien. Més enllà de la seva imatge acadèmica, s'han revelat aspectes sorprenents sobre el seu comportament en la intimitat. Ara que s'ha tornat famós, fins i tot estant a la presó, el seu passat està sent analitzat al detall.

Sorgeixen detalls escandalosos sobre la vida de Luigi Mangione

En les últimes hores s'ha sabut que Luigi Mangione hauria gravat almenys una vintena de vídeos íntims. Aquestes gravacions, pel que sembla, no eren improvisades ni accidentals. Eren produccions acuradament planejades, amb il·luminació i enquadraments pensats per destacar cada detall, explica el mitjà britànic Daily Mail.

Algunes de les persones que apareixen en aquests vídeos han preferit mantenir-se en silenci. La por a veure's involucrades en el seu cas fa que no vulguin parlar. No obstant això, els qui han vist les gravacions asseguren que Luigi Mangione gaudia del procés de filmació.

No es tractava de simples vídeos personals, sinó d'alguna cosa més elaborada, fonts properes afirmen que ell mateix dirigia les escenes. En diverses ocasions, compartia imatges íntimes amb dones del seu entorn. La seva intenció no era només guardar aquells moments, sinó generar reaccions en aquells que els veien.

A més, la seva activitat a les xarxes socials també reflectia aquest comportament. Responia a publicacions amb comentaris sobre el seu físic i buscava cridar l'atenció. La seva seguretat amb la seva aparença contrastava amb els problemes de salut que, segons diversos testimonis, haurien afectat la seva vida personal.

El passat de Luigi Mangione surt a la llum

Al llarg de la seva vida, Luigi Mangione va residir en diferents llocs, com Hawaii, on va compartir habitatge amb altres joves. Un antic company de pis va mencionar que patia d'un problema a la columna vertebral. Aquesta condició hauria estat agreujada per un accident, mentre practicava surf.

Malgrat aquestes dificultats, va continuar mostrant una imatge cridanera a les xarxes. Publicava fotografies i mantenia una actitud desafiant. El seu comportament va fer que algunes persones el vegin com algú enigmàtic i difícil d'entendre.

Després del seu arrest, es va descobrir que portava amb ell un document escrit a mà. En ell, feia dures crítiques a UnitedHealthcare i les seves polítiques. Argumentava que el creixement econòmic de la companyia no es reflectia en una millora en la qualitat de vida de les persones.

L'assassinat de Brian Thompson va desencadenar una intensa cerca que va acabar amb la detenció de Luigi, el futur del qual depèn del procés judicial. Procedent d'una família acomodada amb una història d'èxit empresarial, el seu avi va amassar una fortuna a través de diverses inversions. Entre elles, destacaven residències de luxe i mitjans de comunicació, que van consolidar la seva posició econòmica.