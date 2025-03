Impacte a 'TardeAR' pel que Verónica Dulanto ha dit sobre Montoya: 'No puc…'

El programa TardeAR ha viscut un moment inesperat després de debatre sobre l'última emissió de La Isla de las Tentaciones. En l'entrega d'ahir, Montoya va decidir trencar la seva relació amb Anita i abandonar l'illa pel seu compte. Aquesta decisió ha estat el tema central del programa, encara que el que més ha cridat l'atenció han estat les paraules de Verónica Dulanto sobre Montoya: "No puc amb això".

Els col·laboradors han analitzat cada detall de la foguera final de Montoya. Tots han estat d'acord amb la seva actitud. Han valorat la seva sinceritat i la manera com ha gestionat la ruptura.

A més, han recordat algunes de les seves frases més icòniques en el concurs. ‘Montoya brilla per si sol’, ha estat una d'elles. Tots han rigut en mencionar-la, recordant la seguretat en si mateix que ha mostrat el participant.

No obstant això, el debat ha fet un gir inesperat. Verónica Dulanto ha decidit frenar la conversa i confessar alguna cosa que la incomoda sobre Montoya: “No aguanto les persones que parlen de si mateixes en tercera persona. No puc amb això”, ha dit la presentadora amb fermesa.

Els seus companys s'han quedat en silenci. Ningú ha sabut com respondre al seu comentari. Ha estat un moment de sorpresa total al plató.

Mario Vaquerizo, per la seva banda, ha volgut comentar el look que Anita ha portat en la seva foguera final. Ha assenyalat alguns detalls del vestit i el seu estilisme. Però les seves paraules no han estat ben rebudes per la resta de col·laboradors.

Li han retret el seu comentari i davant les crítiques, Vaquerizo ha volgut aclarir la seva postura: “No crec en la cancel·lació. Jo no estic parlant d'ella, sinó del modelito que porta”, ha explicat. Així i tot, la tensió al plató ha estat evident.

El programa ha continuat amb el debat, però l'impacte de les paraules de Dulanto i Vaquerizo ha estat present en tot moment. Ha estat un instant inesperat que ha donat molt de què parlar a les xarxes socials.

Els espectadors han comentat l'actitud de Montoya, però també el tens moment a TardeAR. Caldrà esperar al programa de dilluns per saber com segueixen les aventures de Montoya en el reality.

Sens dubte, una tarda plena de sorpreses i opinions dividides. La televisió continua regalant moments que no deixen indiferent a ningú.