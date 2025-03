Gerard Navarro, al límit: un misteriós secret sacseja la seva vida a 'Com si fos ahir'

El pròxim capítol de Com si fos ahir promet deixar els espectadors amb el cor en un puny. La sèrie diària de TV3 continua avançant amb trames intenses i moments clau per a diversos dels seus personatges.

Tanmateix, si hi ha un protagonista que viurà un cop emocional inesperat, aquest serà el Joel, interpretat per Gerard Navarro. El jove es veurà sorprès per una misteriosa dona que l'interceptarà a la sortida de l'escola per lliurar-li una carta.

El contingut d'aquesta carta l'afectarà profundament, submergint-lo en un estat de tristesa i confusió. Mentre assimila el que acaba de llegir, el Joel se sentirà més desgraciat que mai, cosa que podria marcar un abans i un després.

El misteri de la carta que rep Gerard Navarro

Gerard Navarro tornarà a demostrar el seu talent interpretatiu en una trama que promet ser clau en els pròxims episodis. El seu personatge, el Joel, no espera trobar-se amb una situació així i, molt menys, rebre un missatge que el deixarà totalment trasbalsat.

El cert és que aquest episodi marcarà un punt d'inflexió en la història del jove, qui haurà d'enfrontar-se a sentiments d'angoixa i desesperació. Caldrà esperar per veure com reacciona i si decideix compartir el seu dolor amb algú proper.

Altres trames en el nou episodi

Mentre el Joel brega amb l'impacte de la carta, la Gina revelarà a la Marta tota la veritat sobre el que ha passat amb l'Àlvar. La conversa serà intensa, sobretot perquè el Salva li explicarà a la Marta que serà difícil aconseguir la detenció de l'Àlvar.

Davant d'això, ella prendrà la decisió de buscar informació sobre ell a les xarxes socials, disposada a trobar respostes pel seu compte. D'altra banda, la Cati li demanarà al Salvatore que iniciïn formalment els tràmits de divorci.

En un principi, ell acceptarà la proposta, però un gir inesperat complicarà les coses. Just en aquell moment, apareixerà la Rosa per confessar-li que ha deixat en Fabio i que vol reprendre la seva relació amb ell.

Amb totes aquestes trames en joc, Com si fos ahir segueix demostrant per què és una de les sèries més seguides de TV3. Sens dubte, aquest episodi estarà carregat d'emocions i secrets que podrien canviar el destí de diversos personatges.