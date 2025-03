Impacte a 'TardeAR': Raquel Bollo confessa per què Isa Pantoja no té amics

Raquel Bollo ha causat un gran impacte a TardeAR després de parlar sense embuts sobre Isa Pantoja. La col·laboradora ha respost amb contundència a les declaracions que Isa va fer fa uns dies a Vamos a ver, on va assegurar que ja no confia en Raquel Bollo. A més, Raquel ha confessat per què Isa Pantoja no té amics.

Isa Pantoja ha confessat que creu que Raquel Bollo no ha superat el conflicte que Asraf Beno va tenir amb Manuel i Alma, els fills de Raquel, durant la seva edició de Supervivientes. No obstant això, Raquel ha desmentit aquestes acusacions i ha assegurat que aquest tema està completament superat.

Al principi, Raquel Bollo s'ha mostrat reticent a contestar a Isa en directe. “Fi, a veure què és el pròxim de mi que dius”, ha dit amb evident molèstia. No obstant això, davant la insistència dels seus companys, ha decidit parlar i ha llançat una confessió que ha deixat a tots sense paraules.

Impacte a TardeAR pel que Raquel Bollo ha dit sobre Isa Pantoja

“El tema de Supervivientes està més que superat. Saps què és sortir de Supervivientes i tenir amics? Saps què és quedar-te a les portes i no tenir-ne cap?”, ha declarat Raquel. Amb aquestes paraules, ha deixat entreveure que mentre els seus fills van sortir del reality envoltats d'amistats, Isa va arribar gairebé a la final però no va aconseguir mantenir cap relació dins del concurs.

A més, Raquel ha volgut anar més enllà i ha explicat el motiu pel qual Isa Pantoja no té amics. Segons ella, la prioritat d'Isa sempre ha estat el premi abans que les relacions personals. Un comentari que ha generat un gran enrenou al plató i que ha posat contra les cordes a Isa Pantoja.

Raquel Bollo posa contra les cordes Isa Pantoja a TardeAR

“Els meus fills parlen bé de la seva mare i del seu pare. Aplica't el conte”, ha sentenciat Raquel Bollo, deixant clar que Isa hauria de reflexionar sobre les seves paraules i la seva actitud. La contundència de la seva resposta ha deixat sense arguments a molts i ha avivat encara més la polèmica entre ambdues.

Les reaccions no s'han fet esperar. L'audiència ha quedat impactada amb les declaracions de Raquel i les xarxes socials han esclatat amb opinions dividides. Alguns han donat suport a la seva postura, mentre que altres han defensat a Isa Pantoja, assegurant que les seves paraules han estat injustes.

Sens dubte, aquesta polèmica ha marcat un nou capítol en la tensa relació entre Raquel Bollo i Isa Pantoja. Caldrà esperar per veure si Isa respon o si la guerra mediàtica entre ambdues continua escalant.