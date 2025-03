Gir de 180° amb la decisió que Ricky Martin ha pres amb la seva filla petita, Lucía

Ricky Martin ha fet un gir inesperat en la seva vida familiar amb una decisió que ha sorprès molts. El cantant ha compartit imatges de la seva filla Lucía sense tapar-li el rostre. Aquesta acció ha generat un gran enrenou, ja que no és comú que els artistes mostrin els seus fills d'aquesta manera.

Des del naixement de Lucía el 2018, Ricky Martin sempre va ser molt reservat amb la seva imatge. Fins ara, cada foto que publicava de la petita evitava mostrar el seu rostre. No obstant això, aquesta vegada ha decidit canviar completament el seu enfocament.

Les imatges mostren moments privats i quotidians entre el cantant i la seva filla. En una d'elles, Ricky Martin apareix assegut a l'aula de Lucía, compartint una lectura amb els seus companys de classe. En una altra, se'ls veu junts a casa, reflectint la complicitat entre ambdós.

Aquest canvi en la privacitat de Lucía no ha passat desapercebut. Molts seguidors han expressat la seva sorpresa a les xarxes socials. Altres han elogiat el gest de Ricky, destacant l'amor que reflecteix en cada imatge.

Lucía triomfa a Instagram

El cantant va publicar aquestes fotos al seu compte d'Instagram. En el post, va acompanyar les imatges amb un missatge sobre la seva vida familiar. “Una mica del meu mes. Com va el teu?”, va escriure, mostrant la seva faceta més personal.

La publicació va incloure més fotos de la seva vida quotidiana. Des de paisatges de la platja fins a selfies a casa, Ricky va mostrar un costat més proper i relaxat. Però sens dubte, les imatges amb la seva filla van ser les que més van cridar l'atenció.

Lucía apareix en diverses de les instantànies amb naturalitat. En una d'elles, se la veu amb el seu uniforme escolar i una corona de cartó amb el número 6. La imatge mostra un Ricky Martin somrient mentre comparteix amb els nens de l'aula.

Una altra foto va revelar a Lucía al costat del seu pare durant el seu entrenament. Ricky es feia una selfie davant del mirall mentre la seva filla apareixia al fons imitant la seva postura. Un moment espontani que va captivar a molts seguidors.

El cantant també va incloure una imatge d'un dibuix d'un volcà, probablement fet per Lucía o el seu germà menor, Renn. Aquests petits detalls reflecteixen la importància de la paternitat per a Ricky. Malgrat la seva agitada carrera, sempre troba temps per als seus fills.

Ricky Martin adora estar amb els seus fills

La relació de Ricky Martin amb els seus fills sempre ha estat propera. En entrevistes anteriors, l'artista ha parlat de com gaudeix ser pare. La seva família és la seva prioritat, i aquestes fotos ho confirmen una vegada més.

El 2023, Ricky Martin va anunciar la seva separació de Jwan Yosef, el pare de Lucía i Renn. Malgrat la ruptura, ambdós han mantingut una criança compartida i harmoniosa. La seva prioritat continua sent el benestar dels seus fills.

En el seu comunicat de separació, van deixar clar que seguirien sent una família. “El nostre desig més gran ara és seguir tenint una dinàmica familiar saludable i una relació centrada en la nostra genuïna amistat”, van expressar en el seu moment.

La nova decisió de Ricky Martin ha marcat un abans i un després. Ara, el cantant sembla estar més còmode compartint detalls de la seva vida privada. Encara que continua protegint la intimitat dels seus fills, aquesta vegada ha optat per mostrar-los amb naturalitat.

Els fans han reaccionat amb opinions dividides. Mentre alguns donen suport a aquesta nova obertura, altres creuen que l'exposició de menors a les xarxes socials és un tema delicat. Així i tot, el que és indiscutible és l'amor de Ricky Martin pels seus fills.

Aquesta nova etapa en la vida del cantant podria portar més moments compartits amb la seva família. Amb cada publicació, demostra que, més enllà de la fama, el seu major rol és el de pare. I ara, la seva filla Lucía és part d'aquest reflex públic que tant cuida.