Impacte a 'Supervivientes': es confirma la desgraciada notícia d'Anita i Montoya

La tensió ha tornat a esclatar a Supervivientes i aquesta vegada amb més força que mai. S'ha confirmat que el conflicte entre Anita Williams, Montoya i Manuel González no ha acabat, sinó que ha ressorgit de manera inesperada. El detonant ha estat una nova crítica pública de Manuel cap als seus excompanys, cosa que ha reactivat antigues rancúnies que semblaven oblidades.

Manuel ha fet unes declaracions que han sorprès tothom, atacant directament la capacitat d'Anita i Montoya per sobreviure a l'illa. Ha dit que la seva implicació en les tasques de pesca ha estat mínima, deixant clar que, segons la seva opinió, no han aportat res al grup. Aquestes paraules han generat un fort impacte tant en el públic com entre els mateixos concursants.

Ja han passat diverses setmanes des que Manuel va ser expulsat del concurs, però la seva ombra continua present. L'exconcursant, parella de Gabriella Hahlingag, ha mantingut viva la polèmica fora del programa. La seva darrera intervenció ha estat especialment feridora, burlant-se fins i tot dels esforços recents d'Anita i Montoya per millorar.

Anita i Montoya, assenyalats a Supervivientes per la seva escassa implicació

La crítica més comentada ha estat la frase amb què ha comparat les seves habilitats amb les d'un nen: "El fill del meu amic Miguelito ha pescat més aneguets a la fira aquest cap de setmana que ells en tres mesos". Amb aquest comentari, Manuel ha ridiculitzat els avenços del duet en matèria de pesca. No només n'ha qüestionat l'eficàcia, sinó també el seu compromís amb la supervivència.

La situació ha generat indignació entre els seguidors del programa, que han presenciat com el conflicte s'intensifica setmana rere setmana. Tot i estar fora del concurs, Manuel ha continuat interferint en la convivència des de fora. Les seves paraules han provocat una onada de reaccions a les xarxes socials, moltes d'elles en defensa d'Anita i Montoya.

Per la seva banda, Montoya ha explicat que la seva baixa implicació s'ha degut a dolors a les cervicals que li impedeixen fer esforços prolongats. Anita, en canvi, s'ha mostrat visiblement dolguda pel judici que ha rebut a la Palapa. Ha admès que no esperava que s'utilitzés en contra seva una cosa que considera una simple feblesa.

Intent fallit: L'esforç d'Anita i Montoya a Supervivientes no aconsegueix silenciar les crítiques

Anita i Montoya han reaccionat intentant demostrar el seu canvi i la seva implicació en la pesca. S'ha difós un vídeo oficial en què se'ls veu fabricant les seves pròpies canyes i llençant-se al mar amb determinació. El gest, lluny de calmar les aigües, ha estat l'origen de noves burles per part de Manuel, reobrint ferides antigues.

L'equip liderat per Álvaro Muñoz Escassi també s'ha pronunciat, donant suport parcialment a les crítiques. Alguns consideren que els ex de La Isla de las Tentaciones no s'han esforçat prou. Altres creuen que han estat víctimes d'una persecució constant des de l'inici del concurs.

Amb tot això, s'ha confirmat que la guerra entre Manuel i el duet no ha acabat, i possiblement s'allargarà més enllà del programa. Aquesta desgraciada notícia ha tornat els espectadors a l'ambient més tens del reality. Les xarxes estan que cremen i el conflicte, lluny de tancar-se, promet més episodis.

La convivència als Cayos Cochinos torna a trontollar i els espectadors esperen amb expectació què passarà a la pròxima gala. Mentrestant, Anita i Montoya intenten mantenir-se ferms davant el judici aliè. Però a Supervivientes, com bé se sap, ningú pot escapar del foc creuat.