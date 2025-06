La Casa Reial confirma la ruptura: és definitiva i la reina Letícia està molt afectada

La Casa Reial ha confirmat en un comunicat recent la sortida definitiva de María Dolores Ocaña com a secretària de la reina Letícia. L'anunci ha suposat una ruptura institucional que feia mesos que s'estava gestant i que ha deixat un pòsit de desconcert a la Zarzuela. Letícia, visiblement afectada segons fonts properes, ha viscut aquest desacord com un fracàs personal i professional.

La relació entre la reina i María Dolores Ocaña havia començat amb grans expectatives i senyals de sintonia. Va ser l'abril de 2024 quan la Zarzuela va decidir fer un pas històric en nomenar per primera vegada una dona com a secretària de la reina. L'escollida, Ocaña, provenia del Ministeri d'Educació i havia assumit el càrrec amb el suport de l'entorn més proper a Letícia.

Aquest gest es va interpretar com una modernització dins de la institució i un símbol del compromís amb la igualtat. Letícia volia transmetre una imatge renovada de la Corona i comptava amb Ocaña com a part essencial d'aquest missatge. La confiança era palpable: es parlaven amb familiaritat i compartien una visió professional ambiciosa per a la seva etapa conjunta.

Una aposta històrica de la reina Letícia que es converteix en un desencant institucional

Tanmateix, en aquests quinze mesos, s'han produït desacords progressius que han acabat dinamitant aquella afinitat inicial. Les diferències en la gestió diària i els criteris estratègics en temes clau, com l'agenda institucional de la infanta Sofia, han estat constants. Les tensions, inicialment manejables, han escalat fins al que fonts internes qualifiquen d'una fractura insalvable.

La decisió de posar fi a la col·laboració s'ha pres en un context de discreció, però no sense conseqüències visibles. La Zarzuela, malgrat la seva habitual prudència, ha deixat entreveure que la sortida es deu a una pèrdua de confiança mútua. Alguns assenyalen fins i tot l'existència de xocs de personalitat, més enllà del que és estrictament laboral.

El fet que la ruptura hagi arribat tan aviat ha causat sorpresa fins i tot dins de l'equip de la reina. María Dolores Ocaña havia estat ben valorada per les seves competències, i la seva proximitat amb Letícia va ser vista com una alenada d'aire fresc. Però la pressió institucional i les diferències de fons han pogut més que l'apreci personal.

El buit a l'entorn de la reina Letícia obliga a replantejar l'equilibri intern a la Casa Reial

Aquesta dimissió inesperada ha generat un buit important i molts dubtes sobre el futur immediat de l'equip de la reina. Tot i la frustració, Letícia hauria manifestat el seu desig que una altra dona ocupi el càrrec, cosa que reflecteix la seva intenció de mantenir la línia de modernització. Tanmateix, al Palau es percep cautela després del que ha passat.

La Zarzuela anunciarà pròximament el nom de la nova secretària, però aquesta vegada el procés es durà amb més reserva. L'experiència ha deixat lliçons sobre les dificultats d'integrar perfils externs a l'estructura habitual de la Casa del Rei. Per ara, la prioritat és estabilitzar l'entorn proper de la reina i refer la confiança perduda.

En definitiva, el que va començar com una aposta prometedora ha derivat en una crisi que ha deixat empremta dins de la institució. La ruptura entre la reina Letícia i María Dolores Ocaña ha revelat les tensions internes que sovint queden fora del focus públic. I encara que la Casa Reial ja miri cap al futur, aquest episodi marcarà un abans i un després en la seva història recent.