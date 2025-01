'Espejo Público' anuncia la gran notícia de Cayetano Rivera: ningú ho esperava

Espejo Público ha deixat tota la seva audiència sense paraules en desvelar l'última i inesperada bomba relacionada amb Cayetano Rivera. I és que, tal com han anunciat aquest mateix matí, aquest s'asseurà al seu plató per concedir la seva entrevista més personal.

Durant tots aquests anys, i a diferència del seu germà Kiko, Cayetano sempre ha preferit mantenir la seva vida privada lluny del focus mediàtic, encara que no sempre ho ha aconseguit.

Tanmateix, ara Cayetano Rivera no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de fer un pas important, decisió que ningú esperava. Segons ha confirmat Susanna Griso aquest mateix matí, en poques hores rebran la tan esperada visita del torero.

Un anunci bomba que la presentadora ha compartit amb l'audiència d'Antena 3 just abans de posar fi a l'emissió d'Espejo Público d'aquest 21 de gener.

Espejo Público deixa la seva audiència sense paraules al final de la seva emissió

Tal com ha confirmat la presentadora durant l'última emissió d'Espejo Público, està previst que aquest dimecres, 22 de gener, Cayetano Rivera acudeixi a les seves instal·lacions. I ho farà per concedir la seva “entrevista més personal”.

Encara que no és la primera vegada que visitarà un plató de televisió, el cert és que, en aquesta ocasió, s'espera que el torero s'obri com mai. I no només per parlar de la seva sortida de les places de toros.

A més, no hi ha dubte que tant Susanna Griso com la resta de col·laboradors d'Espejo Público li preguntaran per alguns dels temes més controvertits de la seva família.

És molt probable que Cayetano Rivera hagi d'enfrontar-se a qüestions relacionades, entre altres coses, amb la polèmica herència de Paquirri i la lluita que encara mantenen amb Isabel Pantoja.

D'altra banda, també hi ha la possibilitat que aquest famós torero es pronunciï sobre la confusa i delicada relació que manté amb tots els seus germans, especialment amb Fran Rivera.

La pròxima intervenció de Cayetano Rivera es produirà només uns dies després que hagi desvelat a les xarxes el que pensa sobre l'enfrontament de Vito Quiles i Antonio Maestre. Moment en què no ha tingut cap problema a sentenciar l'actitud del col·laborador de La Sexta:

“Aleshores, Antonio Maestre... M'animes que, quan vagi caminant pel carrer i em senti assetjat per la premsa, reaccioni de la mateixa manera? I què diríeu aleshores de mi? Possiblement, que el feixista soc jo, perquè per a «alguns» tot depèn de qui, no del que”.