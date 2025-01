Felip VI confessa per què la reina Sofia ha de marxar d'Espanya els pròxims dies

Felip VI ha confirmat per què la reina Sofia ha de marxar d'Espanya en els pròxims dies: per viatjar a París. Casa Reial ha confirmat aquest canvi en l'agenda de l'emèrita que la portarà fins a la capital francesa. El motiu d'aquest viatge és assistir a la gala commemorativa del 150è aniversari de la inauguració del Palau Garnier.

Aquest palau és la seu oficial de l'òpera parisenca i a la celebració hi assistiran un gran nombre de personalitats. La reina Sofia no figurava entre elles fins que la Zarzuela ha confirmat la decisió de Felip que la seva mare viatgi a París. Aquesta decisió ha estat ben rebuda a França, que estan desitjant donar-li la benvinguda a la dona de Joan Carles I.

Felip VI confirma que la reina Sofia ha de marxar d'Espanya

L'agenda oficial de la reina Sofia ha començat plena d'actes oficials. El primer d'ells, assistir al concert solidari que es va celebrar el passat dilluns al Teatre Reial. Aquest havia de ser l'únic acte que Sofia tenia programat fins que Felip VI ha canviat d'opinió.

El rei ha confirmat que la reina Sofia ha de marxar d'Espanya en els pròxims dies i posar rumb a París. El motiu es troba en la gala commemorativa del 150è aniversari de la inauguració del Palau Garnier del pròxim divendres 24 de gener.

En un principi, la reina Sofia no figurava entre els assistents, però Casa Reial ha comunicat aquest canvi d'última hora. Així les coses, la mare de Felip haurà de fer les maletes per posar rumb a França i representar així Espanya en un altre acte oficial.

Des del país veí han rebut amb grat aquesta decisió que Felip VI ha pres amb la reina Sofia. L'arribada de l'emèrita ja ha estat anunciada i tot està preparat per donar-li la benvinguda. Resulta veritablement emocionant per al Palau Garnier poder comptar amb la presència de l'àvia de Leonor.

Sobretot, perquè el passat d'aquest temple per a l'òpera parisenca guarda una estreta relació amb Sofia. Fa just 150 anys, la rebesàvia de Joan Carles I va ser la que va inaugurar l'edifici el 1875. Per aquell temps, l'envergadura del palau va fer possible que tingués les òperes més rellevants del moment.

Ara, 150 anys després, la reina Sofia trepitjarà de nou aquest edifici històric per commemorar la seva inauguració.

La reina Sofia està encantada amb la decisió de Felip VI

Lluny de suposar un contratemps, ja que no estava planificat, aquest viatge de la reina Sofia a París ha estat un autèntic regal per a ella. L'emèrita és una gran amant de la música clàssica i ha estat habitual veure-la en alguna òpera.

Una de les últimes va ser en substituir Felip i Letícia, que no van poder acudir a la inauguració de la nova temporada del Teatre Reial. Va succeir el 2021, quan l'erupció del volcà Cumbre Vieja els va fer impossible acudir.

Ara, la reina Sofia es posa en la pell d'Isabel II, que va ser l'encarregada d'inaugurar el palau fa 150 anys. Llavors reina va acudir juntament amb el seu fill Alfons XII, que va arribar tard, interrompent el segon acte de l'obra La jueva. Tots dos van ser convidats pel president de la república que va tenir a bé convidar els governants del país veí.

Una nit que va passar a la història per ser el moment en què un dels edificis més històrics de París va obrir les seves portes. La reina Sofia hi tornarà el pròxim divendres 24, estrenyent encara més els llaços amb França.