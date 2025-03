Gir de 180 graus a 'Com si fos ahir': Sílvia Bel es troba en perill

El capítol d'avui dimarts de Com si fos ahir promet sorpreses. La Marta, interpretada per Sílvia Bel, s'enfronta a una situació que podria canviar-ho tot. Les seves decisions recents l'han portat a un punt sense retorn, on qualsevol error li podria costar car.

Mentrestant, la resta de personatges tampoc no té les coses fàcils. Problemes laborals i personals generen nous conflictes, deixant en evidència que ningú està a resguard dels girs inesperats. No obstant això, el més preocupant és el perill que assetja la Marta, la seguretat de la qual està en risc.

Una cita amb el perill

La Marta decideix reunir-se amb l'estafador, però no pensa fer-ho sola i, per assegurar-se que tot surti bé, contacta amb l'Enric, el seu amic Mosso. Ell li adverteix que el pla no és tan simple com sembla i que el risc és real. Malgrat les advertències, ella segueix endavant, convençuda que podrà controlar la situació.

La preparació és clau, i la Marta i el seu acompanyant intenten cobrir els detalls, però el perill és present i qualsevol imprevist podria fer-ho enfonsar. L'Enric roman atent, sempre llest per actuar si les coses es compliquen. La incertesa augmenta, i la possibilitat que alguna cosa surti malament és cada vegada més gran.

Mentrestant, en un altre escenari, la Cristina i l'Itziar protagonitzen un enfrontament a la feina, un error en una comanda genera un fort desacord entre ambdues. La Cristina culpa l'Itziar sense proves, i encara que la cuinera insisteix en la seva innocència, l'obliguen a disculpar-se amb el client. La injustícia de la situació genera tensions dins de l'equip.

Un descuit amb conseqüències inesperades

D'altra banda, en Salvatore sorprèn la Cati amb una notícia important, ha de viatjar a Nàpols i aprofitarà el viatge per gestionar el seu divorci amb la Rosa. Encara que sembla tenir-ho tot resolt, un descuit posa en dubte la seva planificació. Sense adonar-se'n, deixa oblidada una carpeta al gimnàs, un detall que podria generar problemes.

El contingut del document és un misteri, però la seva pèrdua no passa desapercebuda. La Cati, en assabentar-se'n, comença a preguntar-se què pot haver-hi dins i si podria afectar la seva relació amb en Salvatore. El que semblava un tràmit sense complicacions ara es converteix en una situació incerta.

Tot això es revelarà en el capítol d'avui, dimarts, a les 16:00, a TV3, on els secrets finalment sortiran a la llum. La trama promet girs inesperats que mantindran els espectadors enganxats des del primer minut. No et perdis la nova entrega de Com si fos ahir, que no deixarà ningú indiferent.