Gerro d'aigua freda per a la infanta Cristina pel que ha passat amb Juan Urdangarin

La infanta Cristina ha tornat a rebre un gran cop després de veure les últimes fotos que s'han publicat del seu fill gran, Juan Urdangarin. Unes instantànies que, tal com ha transcendit, l'exduquessa de Palma ha intentat evitar per tots els mitjans.

Ja ha passat un any des que la germana de Felip VI i Iñaki Urdangarin van signar els papers del divorci. Tràmit legal que es va dur a terme en una notaria de Barcelona i en la més estricta intimitat.

Des de llavors, hem pogut veure la infanta Cristina i el seu exmarit refer les seves vides per separat, encara que, això sí, de formes totalment diferents. Mentre que l'exduquessa de Palma s'ha centrat en els seus éssers estimats, l'exjugador d'handbol ha format la seva pròpia família amb Ainhoa Armentia.

Ara, acaben de sortir a la llum unes reveladores imatges de Juan Urdangarin que deixen al descobert la relació que veritablement manté amb l'actual parella del seu pare.

Aquest dimecres, 8 de gener, la revista Lecturas ha posat a la venda el seu últim número. No obstant això, i malgrat que comparteixen portada amb altres rostres coneguts del nostre país, Iñaki Urdangarin, la seva nòvia i el seu fill gran són, sens dubte, els grans protagonistes.

Unes imatges que, de segur, no han caigut gens bé a la infanta Cristina. I és que, des del principi, es va mostrar una mica reticent que els seus fills compartissin temps amb la dona que va acabar amb el seu matrimoni.

No obstant això, i malgrat els esforços que està fent Iñaki Urdangarin, tot apunta que Juan Urdangarin i els seus germans no acaben d'estrènyer llaços amb Ainhoa Armentia. I prova d'això és el titular que ha publicat aquesta revista: “Ainhoa i els fills d'Iñaki, junts a la força”.

Fa poques hores, la citada capçalera ha publicat en exclusiva “les fotos que la infanta Cristina va voler evitar”. En elles, podem veure Iñaki Urdangarin, Ainhoa Armentia i Juan Urdangarin junts fent un passeig.

Després de tres anys de relació, l'exjugador d'handbol va aconseguir reunir tota la família a Vitòria per celebrar l'arribada del nou any. No obstant això, el vincle entre els quatre fills dels exducs de Palma i l'actual parella de l'exesportista no seria tan bo com sembla a simple vista.

Lluny de gaudir d'unes vacances familiars ideals, aquells dies han estat marcats per la tensió i la incomoditat entre ells. I així ho confirmen les imatges que ha publicat en exclusiva la revista Lecturas.

Es tracta de les primeres fotografies en què Ainhoa apareix al costat dels quatre fills de la seva parella. Unes instantànies que, segons ha transcendit, la infanta Cristina ha intentat evitar durant mesos.

En elles, podem veure la parella d'Iñaki al costat de Juan Urdangarin i els seus germans fent un passeig. Durant aquesta activitat, els joves caminaven al seu ritme, més avançats, mentre que el seu pare i Ainhoa es quedaven endarrerits darrere.

En tractar-se d'un grup nombrós, era normal que es formessin petits subgrups. No obstant això, la separació entre ells es va tornar especialment notòria durant una parada per prendre un aperitiu.

Malgrat l'amor que senten cap al seu pare, Juan Urdangarin i els seus germans són conscients que una imatge amb Ainhoa podria arribar a ferir la infanta Cristina. Motiu pel qual haurien intentat evitar, sense èxit, ser immortalitzats al seu costat.

Durant tot aquest temps, l'exduquessa de Palma ha intentat impedir per tots els mitjans que aquesta trobada ocorregués. De fet, durant les negociacions del divorci, va insistir que els seus fills no compartissin sostre amb Iñaki i Ainhoa durant les nits.