El dia que Paz Padilla va fer fora de casa a Anna Ferrer: 'M'he ficat en un embolic'

Fa uns anys, Paz Padilla va haver de fer fora de casa la seva filla, Anna Ferrer. Una decisió que l'actriu es va veure obligada a prendre després d'haver-se "ficat en un embolic" que no esperava.

Any rere any, la còmica sorprèn els seus éssers estimats amb la increïble decoració que utilitza per rebre els Reis Mags. I encara que sempre aconsegueix superar les expectatives, el 2021 va ser especialment complicat per a ella.

Sense entrar en detalls per no espatllar la sorpresa, Paz Padilla va assegurar a les seves xarxes que "una altra vegada m'he ficat en un embolic gros". "I aquesta vegada he de cosir a màquina", va afegir a continuació. No obstant això, el que menys s'esperava Anna Ferrer era que la seva mare la fes fora de casa.

Per evitar distraccions, l'actriu no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de demanar a la seva filla que es busqués un pla alternatiu fora de casa. Una cosa que la pròpia influencer va compartir al seu perfil d'Instagram.

A través de les històries d'aquesta xarxa social, Anna Ferrer no va tenir cap problema en assegurar que Paz Padilla l'havia "desterrat". "La meva mare m'ha dit que no puc tornar fins a la nit. Així que, algú m'acull? És el que hi ha", va assegurar la jove en el vídeo que va compartir.

Paz Padilla va fer fora l'Anna de casa fa uns anys per un motiu molt especial

Com tots ja sabem, a Paz Padilla li agrada fer-ho tot a l'engròs, i prova d'això són les increïbles decoracions nadalenques que prepara cada any. No obstant això, el 2021, l'actriu es va veure sobrepassada amb els preparatius, motiu pel qual no va dubtar a fer fora Anna Ferrer de casa.

Tot i que només feia un any que havia mort el seu marit, Antonio Juan Vidal, la còmica va fer un gran esforç per la seva filla i els seus éssers estimats. Així mateix ho va assegurar a través de les històries del seu perfil d'Instagram.

Hores després d'haver fet fora de casa Anna Ferrer, Paz Padilla va reaparèixer en aquesta xarxa social muntada al seu cotxe. Visiblement emocionada, va confessar que, encara que li estava costant molt mantenir l'esperit nadalenc, ho faria pels seus éssers estimats:

"Aquest any em vaig plantejar si fer el de cada any, si tenia ànim per decorar els regals... I la veritat és que ho faré perquè a l'Anna li fa molta il·lusió, a més tinc tres nebots petits".

D'altra banda, Paz Padilla va assegurar que es tracta d'"una tradició que la meva mare sempre ens feia". "No importava com estigués ella, si estava o no estava trista... Ella feia que cada Nit de Reis fos una festa. Així que estic preparant les coses, espero sorprendre", va afegir a continuació.