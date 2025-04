Kike Calleja es descuida i confessa qui serà la guanyadora de 'Supervivientes 2025'

Kike Calleja no ha pogut evitar desvelar qui és la persona que es proclamarà vencedora de l'actual edició de Supervivientes. El col·laborador de Vamos a ver destapava en directe el nom del concursant que s'emportarà 200.000 euros.Segons ell, és l'ex de Montoya qui s'alçarà amb el triomf.

En un moment de la tertúlia de l'esmentat espai de Telecinco Pepe del Real va insinuar que el que va ser concursant de La isla de las Tentaciones podria guanyar la final. "Jo ja pronostico que Montoya guanya i tant li fa el que faci", sentenciava el col·laborador.

Davant aquesta afirmació, Kike Calleja va saltar donant el seu veredicte. "Té moltes més possibilitats Anita de guanyar Supervivientes", afirmava l'ex de Terelu Campos molt segur de les seves paraules.

Kike Calleja considera que és Anita qui s'alçarà com a vencedora de Supervivientes

Alejandra Prat, sense donar la raó a cap dels seus companys, va voler també mostrar quin era el seu punt de vista. "Montoya té molt a favor, però crec que el concurs es pot girar sense que un se n'adoni", deixava caure la danesa. I va afegir: "Tampoc té ningú assegurat que vagi a guanyar", explicava, sense voler posar-se de part dels altres tertulians.

Vencedors a part, Kike Calleja va posar fa dies sobre la taula el que opina l'entorn de l'exparella davant la possibilitat que es reconciliïn. Segons el periodista els qui envolten a Anita Wiliams i a Montoya estan "radicalment en contra" que tornin a estar units sentimentalment.

Encara no queda clar si la catalana i l'andalús tornaran a unir els seus cors. Mentrestant, Kike Calleja ha avançat que més enllà de Supervivientes 2025 "Hi ha coses que han passat aquests mesos enrere que no hem explicat que les famílies estan tractant de tapar".

L'audiència es manté expectant al que succeeixi amb Anita i Montoya

A continuació, el tertulià advertia a Montoya sobre el seu acostament a Anita en el reality de Telecinco. "Jo entenc al final que Montoya està deixant-se portar, però quan surti de Supervivientes, veurem a veure el que li costa aixecar", deixava anar Calleja.

Serà a principis de juny quan previsiblement finalitzi el concurs de supervivència en l'edició anterior del qual també va participar Kike Calleja. Una circumstància que li dona avantatge al periodista per saber què sent i com viuen el programa els participants des de dins.

A l'espera de conèixer qui guanyarà el reality, l'audiència és testimoni d'un vaivé d'emocions que tenen com a protagonistes a Anita i a Montoya. Els que fossin concursants de La isla de las tentaciones s'han convertit en l'eix principal de què succeeix a Hondures més ara amb la unificació dels grups. L'espectador tindrà ara l'oportunitat de comprovar com es desenvolupa l'exparella i com sobreviuen en les circumstàncies més adverses.