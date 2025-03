Primeres paraules de Brad Pitt sobre el seu problema amb Angelina Jolie: 'He de...'

Brad Pitt ha parlat per primera vegada de manera sincera sobre el procés de divorci amb Angelina Jolie. L'actor de Hollywood va reconèixer que no ha estat prou present en la vida dels seus fills. "He de ser més per als meus fills. He de demostrar-los-ho", va comentar l'actor, qui se sent aclaparat per les conseqüències de la seva separació.

Pitt va admetre que el divorci amb Jolie va ser una experiència dolorosa i transformadora. En una entrevista per a GQ el 2017, l'actor havia confessat que el procés el va afectar profundament. "El nostre divorci m'ha donat de ple. He de ser més. He de ser més per als meus fills. He de demostrar-los-ho", va afegir, mostrant una vulnerabilitat poc coneguda pel públic.

A més de les tensions familiars, Pitt es va referir a la seva lluita personal amb l'abús de substàncies. Va recordar com els seus problemes amb l'alcohol i altres drogues van marcar la seva vida. Després de formar una família, va haver de fer canvis importants: "Gaudeixo molt del vi, però ho vaig arruïnar completament. Vaig haver d'allunyar-me un temps", va explicar.

Els problemes de Brad Pitt i Angelina Jolie

La relació de Brad Pitt i Angelina Jolie va ser una de les més admirades a Hollywood. Des del seu inici a Senyor i Senyora Smith, els dos actors es van convertir en una parella inseparable. Junts, van crear una de les històries més romàntiques de la indústria cinematogràfica.

No obstant això, aquesta història d'amor es va desplomar el 2016, quan van anunciar la seva separació. Encara que la ruptura va ser un cop per als seus seguidors, els escàndols no van trigar a aparèixer. El procés de divorci es va complicar encara més a causa de la disputa per la propietat d'un celler compartit.

Avui, gairebé vuit anys després, la relació de Pitt amb alguns dels seus fills continua sent tensa. Se sap que alguns d'ells no mantenen contacte amb ell. Fins i tot han començat a distanciar-se tant que alguns han decidit treure's el seu cognom.

Malgrat tot, Brad Pitt continua sent una de les figures més icòniques de Hollywood. Amb una carrera plena d'èxits, premis i una imatge de sex symbol, l'actor continua sent un referent. No obstant això, la seva vida personal continua sent un tema recurrent, especialment a causa del seu tumultuós divorci amb Jolie.

Encara que Pitt ha fet passos cap a la reconciliació amb els seus fills, la ferida oberta pel procés de divorci continua sense tancar-se. La distància emocional entre ells sembla ser encara difícil de superar.