Gerro d'aigua freda per a la infanta Cristina: han destapat el d'Irene Urdangarin

Irene Urdangarin va tornar fa poques setmanes al Regne Unit després d'haver gaudit d'uns dies de descans coincidint amb les vacances de Nadal. La jove actualment cursa estudis d'organització d'esdeveniments a la prestigiosa Universitat d'Oxford. No obstant això, ha transcendit que podria estar valorant seriosament la possibilitat de deixar-los, una notícia que la seva mare no esperava que transcendís.

Pel que sembla, Irene no està del tot satisfeta amb el grau en què s'ha matriculat. La neta de l'emèrit és conscient que aquesta carrera no és la que ella realment desitjava estudiar.

En un principi va optar per aquesta per ser l'opció més propera als seus interessos. Malgrat això ara s'ha adonat que no l'apassiona i no està disposada a continuar en aquesta direcció quatre anys més.

Aquestes circumstàncies, a més, han provocat que el rendiment acadèmic de la cosina de la princesa Leonor no hagi estat l'esperat.

Irene Urdangarin ha manifestat el seu desig de no seguir endavant amb els seus estudis a Oxford

No obstant això, el baix compromís d'Irene amb els seus estudis va començar ja en la seva etapa anterior, quan cursava batxillerat internacional. Ja aleshores la jove va demostrar que no estava del tot centrada. Una situació que podria estar motivada per la separació dels seus pares, un procés que va afectar profundament els quatre germans Urdangarin.

Cal recordar que la seva primera opció era ingressar a la Universitat de Lausana, a Ginebra, per formar-se en Administració i Direcció Hotelera. Finalment, no va superar els exàmens d'accés i va ser després quan va decidir prendre's un any sabàtic.

Durant els mesos en què va estar pensant en el seu futur, Irene es va instal·lar a Espanya, en concret al costat de la seva àvia al Palau de la Zarzuela. Durant aquest temps va tenir ocasió de realitzar també un voluntariat a Cambodja, seguint l'exemple del seu germà Joan.

La infanta Cristina està preocupada amb la situació que li planteja Irene Urdangarin

En la seva estada a la capital va transcendir que la filla de la infanta Cristina havia començat una relació sentimental amb Juan Urquijo. A això cal sumar que la jove va començar a moure's en cercles socials influents gràcies a la seva cosina, Victòria Frederica.

Davant la possibilitat que la petita de la família volgués dedicar-se a les xarxes socials i al món de la moda, la seva mare, la infanta Cristina, es va mostrar ferma. Ella no estava disposada que la seva filla seguís aquest camí.

Va ser el passat mes de setembre quan Irene va aterrar a Oxford per començar una etapa universitària que tot apunta finalitzarà abans del previst. Si es compleixen els desitjos de la filla menor d'Iñaki Urdangarin, aquesta podria tornar al nostre país abans del que els seus pares desitjaven.