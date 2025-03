Kate Middleton ya sabe cuándo será reina: Guillermo ha hablado con su padre Carlos III

La salut del rei Carles III d'Anglaterra ha estat, durant l'últim any, un motiu de gran preocupació al Regne Unit. Les últimes informacions apunten que el seu estat s'ha deteriorat considerablement i els metges haurien donat un pronòstic molt poc encoratjador. Segons apunten algunes fonts, el desenllaç del regnat de Carles III podria arribar abans del previst.

La malaltia del monarca avança i, segons fonts properes a la Família Reial, els metges han donat un diagnòstic alarmant. El príncep Guillem ja ha estat informat sobre el temps estimat de vida del seu pare, cosa que ha portat la Casa Reial a preparar-se per a una imminent transició. Això suposaria l'ascens de l'ara príncep Guillem, com a rei d'Anglaterra i el de la seva esposa, Kate Middleton, com a reina.

Carles III i el seu estat de salut: el secret pitjor guardat de Buckingham

Des que va assumir el tron el 2022, Carles III ha enfrontat seriosos problemes de salut que han limitat la seva activitat pública. Tot i que el Palau de Buckingham ha intentat minimitzar la gravetat del seu estat, les aparicions del monarca han estat cada cop més esporàdiques. En la seva última aparició en un esdeveniment oficial, les seves paraules no van fer més que alimentar la preocupació: "Encara visc", va comentar amb ironia quan li van preguntar sobre el seu estat.

El deteriorament físic del monarca és evident. El tipus de càncer que pateix es troba en una fase avançada i els tractaments ja no estan donant els resultats esperats. La incertesa sobre el seu futur ha obligat la Família Reial Britànica a prendre decisions urgents per assegurar l'estabilitat de la monarquia.

El príncep Guillem es prepara per assumir el tron

Amb aquest ombrívol panorama, el príncep Guillem i la seva esposa, Kate Middleton, han intensificat la seva agenda oficial i han assumit un paper cada cop més rellevant dins de la monarquia. Tot i que la princesa de Gal·les continua recuperant-se de la seva malaltia, sembla que el pronòstic del monarca ha accelerat el seu retorn al protocol. Tot apunta que la successió s'avançarà i que la proclamació de Guillem com a rei podria donar-se en el primer trimestre de 2026.

Mentrestant, Buckingham ja estaria organitzant els preparatius per al funeral d'Estat de Carles III d'Anglaterra. De confirmar-se així, l'actual monarca passaria a la història com un dels reis amb el regnat més breu de la Corona britànica. La transició ja ha començat i amb ella, l'inici d'una nova era per a la monarquia.