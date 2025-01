José Luis Martínez-Almeida s'obre sobre l'embaràs de Teresa Urquijo: 'És un...'

José Luis Martínez-Almeida ha reaparegut a Madrid tot just unes hores després d'haver confirmat a les seves xarxes socials que està esperant el seu primer fill amb Teresa Urquijo. Moment que ha aprofitat per sincerar-se públicament sobre el seu embaràs: “És un moment tan especial”.

Aquest dissabte, 25 de gener, l'alcalde de la capital va acudir a les seves xarxes socials per compartir amb la resta d'internautes una inesperada notícia. Després de mesos de rumors, el polític va assegurar que “aviat serem tres a la família”.

No obstant això, no ha estat fins aquest mateix matí quan José Luis Martínez-Almeida ha trencat el seu silenci davant els mitjans de comunicació del nostre país. Aquest dilluns, 27 de gener, el marit de Teresa Urquijo ha reaparegut juntament amb la seva companya de partit, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

L'alcalde ha arribat davant les càmeres amb un gran somriure i plenament conscient de les preguntes que l'esperaven. No obstant això, i encara que mai ha tingut cap problema a parlar davant els mitjans de la seva vida privada, en aquesta ocasió ha estat una mica diferent.

José Luis Martínez-Almeida ha reaparegut als esmorzars informatius que ha organitzat Europa Press amb la mirada lleugerament baixa i deixant entreveure cert nerviosisme.

No obstant això, i malgrat la seva discreció, el polític no ha tingut cap problema a sincerar-se sobre l'embaràs de Teresa Urquijo. “Jo crec que és un moment tan especial i tan extraordinari a la vida, que no s'ha de perdre ni un segon”.

José Luis Martínez-Almeida parla davant els mitjans sobre l'embaràs de Teresa Urquijo

Aquest dilluns, José Luis Martínez-Almeida ha acudit juntament amb Isabel Díaz Ayuso a uns esmorzars informatius organitzats per l'agència Europa Press. No obstant això, i com era d'esperar, els assistents no han trigat a acostar-se a ell per felicitar-lo per l'embaràs de Teresa Urquijo.

No obstant això, tal com ha assegurat El Español, l'alcalde de Madrid no ha volgut deixar passar l'ocasió per pronunciar-se durant aquest acte sobre els seus plans més immediats:

“En aquest Ajuntament ningú és imprescindible, ni tan sols l'alcalde. Ja me'n vaig anar dues setmanes de viatge de noces i no va passar res. I ara, quan toqui agafar la baixa per paternitat, per descomptat, l'agafo no només per imperatiu legal sinó, sobretot, per convicció”.

A més, José Luis Martínez-Almeida ha assegurat que, per a ell, “és un moment tan especial i tan extraordinari a la vida” que no està disposat a perdre's “ni un segon” del procés.

Per ara, es desconeix quan naixerà el nadó o com està portant Teresa Urquijo l'embaràs. No obstant això, fa tot just unes hores, OkDiario ha assegurat que el matrimoni està esperant una nena. Ara, haurem d'esperar per saber si aquesta informació és o no certa.