L'única condició de Pablo Torre per marxar del Barça: Laporta es frega les mans

Pablo Torre va decidir romandre al FC Barcelona durant l'estiu passat després d'una conversa amb Flick, qui li va assegurar que comptaria amb ell en la present temporada. Tot i haver disputat alguns partits a bon nivell, el càntabre no ha aconseguit consolidar-se en els plans principals del tècnic alemany. El seu paper és merament testimonial, cosa que ha generat incertesa sobre el seu futur després dels últims esdeveniments: ha rebutjat diverses ofertes, però n'hi ha una a la qual no podria negar-se.

Durant el mercat d'hivern, el Barça va rebre diverses propostes de cessió per a Pablo Torre. Equips com Girona, Betis, Sevilla, València i Porto van mostrar interès a comptar amb els serveis del jove talent càntabre. No obstant això, totes aquestes ofertes van ser rebutjades, ja que Torre desitja romandre al Barça fins a final de temporada i intentar convèncer Flick del seu valor.

No obstant això, de cara al pròxim estiu, Pablo Torre manté oberta la possibilitat d'una cessió, però només contemplaria un retorn al Racing de Santander, lloc on es va formar esportivament. El migcampista guarda un especial afecte per l'equip de la seva terra i considera que una etapa allà podria ser beneficiosa per al seu desenvolupament. No obstant això, la condició indispensable és l'ascens del Racing a Primera Divisió.

Si el Racing de Santander ascendeix, Pablo Torre accepta

El Racing de Santander està realitzant una destacada campanya a la Segona Divisió i podria comptar amb Pablo Torre si aconsegueix ascendir. Actualment, es troba en la primera posició de la taula, cosa que el col·loca en una posició privilegiada per aconseguir l'ascens directe a LaLiga. Els de José Alberto López han mostrat solidesa defensiva i eficàcia en atac, consolidant-se com un dels favorits per pujar de categoria.

Laporta, president del Barça, veu amb bons ulls la possibilitat que Pablo Torre marxi cedit al Racing de Santander en cas d'ascens. En un entorn conegut i amb la confiança del club càntabre, Torre podria disposar dels minuts necessaris per desenvolupar tot el seu potencial. Aquesta situació beneficiaria al FC Barcelona, que recuperaria un jugador més experimentat i madur després de la seva cessió.

De moment, la decisió de Pablo Torre de romandre al Barça fins a final de temporada reflecteix la seva determinació per triomfar al club català. No obstant això, una cessió al Racing de Santander, sempre que aconsegueixi l'ascens, podria ser una opció beneficiosa per a totes les parts involucrades. Laporta confia que, en un entorn familiar, Torre pugui assolir el nivell esperat i tornar al Barça amb més experiència i confiança.