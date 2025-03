Confirmen com Rafa Nadal es va enamorar de Xisca Perelló i assenyalen una dona famosa

Les històries d'amor més duradores són aquelles que, lluny de ser bombardejades pels focus dels mitjans, creixen en la intimitat. La relació entre Rafa Nadal i Xisca Perelló és un clar exemple d'això.

Durant més de dues dècades, el millor tenista espanyol i la llicenciada en administració i direcció d'empreses han compartit una vida junts. Així, han construït un vincle que ha aconseguit mantenir-se sòlid malgrat la fama mundial de Nadal i la vida tan pública que comporta.

Rafa Nadal i Xisca Perelló es van conèixer gràcies a una dona famosa

Rafa Nadal i Xisca Perelló es van conèixer a finals del mil·lenni, l'any 2000, quan tots dos eren només adolescents a Manacor, Mallorca. Va ser gràcies a Maribel, la germana de Rafa. I és que Xisca i Maribel eren amigues des de la infància, havent estudiat juntes a l'escola.

Encara que no van trigar gaire a començar la seva relació, van ser anys de festeig abans que, finalment, el 2019, es donessin el "sí". El casament va tenir lloc a Roma i va ser una cerimònia íntima, envoltats només de persones properes, inclosos els reis emèrits.

Al llarg d'aquests anys, Xisca ha estat una presència constant a la vida de Nadal, especialment en els moments crucials de la seva carrera. Mentre ell dominava les pistes de tenis, ella s'encarregava dels seus estudis i, més tard, de la seva feina.

Actualment, tots dos treballen junts a la Fundació Rafa Nadal, on Xisca ocupa el lloc de directora. Aquesta col·laboració a la fundació ha consolidat encara més la seva relació, unint els seus esforços per causes solidàries.

La parella té un fill en comú: Rafael

Un esdeveniment important a la seva vida va arribar el 2022, quan la parella va rebre el seu primer fill, Rafael. Les imatges de Xisca embarassada van començar a circular l'any anterior. Un fet que va donar peu a una de les poques vegades en què la parella ha permès als mitjans ser partícips de la seva vida.

La parella, que ha cultivat el seu amor lluny dels paparazzis, continua sent un exemple d'estabilitat i discreció. Amb el recent naixement del seu fill, la pregunta que molts es fan és si veurem en el futur més petits.

La història de Rafa Nadal i Xisca és un relat d'amor que ha crescut amb el temps, resistint les adversitats que comporta viure sota l'ull públic. En aquest sentit, la seva relació ha estat, sens dubte, un triomf tant dins com fora de les pistes.