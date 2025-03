Increïble: desvelen per què Antonio Banderas va decidir separar-se de Melanie Griffith

Antonio Banderas va voler separar-se perquè la situació amb Melanie Griffith s'havia tornat massa complicada. Amb el pas del temps, ambdós actors van reconèixer que, simplement, "es va aturar el motor" que movia la seva relació. El que alguna vegada va ser una història d'amor apassionada va acabar convertint-se en una etapa de desgast emocional per a ambdós.

Han passat molts anys des que Melanie Griffith va decidir posar fi al seu matrimoni amb Antonio Banderas i començar una nova vida. Malgrat el temps transcorregut, encara queden detalls sobre el seu divorci que no es coneixien públicament. Recentment, l'actriu ha compartit alguns d'ells en una entrevista per a la revista nord-americana Porter.

En aquesta entrevista, Melanie va parlar amb sinceritat sobre els motius que la van portar a replantejar-se el seu matrimoni. Va explicar que, en gran part, la seva relació va acabar perquè sentia que havia perdut la seva pròpia identitat. "Part de la raó per la qual el meu matrimoni va acabar és perquè personalment em vaig quedar atrapada. Ningú en va tenir la culpa", va confessar.

L'actriu també va assegurar que no tornarà a cometre el mateix error en el futur. Ara, la seva prioritat és gaudir de la vida i sentir-se lliure de fer el que desitgi sense lligams. Malgrat el divorci, manté una excel·lent relació amb Antonio Banderas, especialment pel benestar de la seva filla Stella del Carmen.

No obstant això, el final del seu matrimoni amb Banderas no va ser el primer per a Melanie Griffith. Al llarg dels anys, ha passat per diversos divorcis, cosa que li ha permès conèixer-se millor a si mateixa. També ha après a protegir-se emocionalment i ha desenvolupat una gran reticència a tornar-se a enamorar.

"Soc tímida amb els homes ara, molt reticent. No he conegut ningú en els gairebé dos anys que portem divorciats", va confessar en l'entrevista. Per contra, Antonio Banderas va trobar ràpidament un nou amor en l'empresària Nicole Kimpel, amb qui manté una relació estable.

Melanie Griffith: "No era conscient"

A més de parlar sobre el seu divorci, Melanie va abordar un tema del qual poques vegades ha parlat obertament: els seus retocs estètics. Durant anys, l'actriu va intentar resistir-se a l'envelliment amb diverses intervencions. No obstant això, no es va adonar de l'impacte que aquestes cirurgies van tenir en la seva imatge fins que va començar a rebre comentaris crítics.

"No era conscient fins que la gent va començar a dir, però, Déu meu, què s'ha fet? Vaig haver d'anar a un altre metge per desfer moltes operacions. Afortunadament, semblo molt més normal ara", va reconèixer amb honestedat. Ara, se sent més còmoda amb la seva imatge i accepta el pas del temps amb més naturalitat.

Un altre dels aspectes més durs de la seva vida ha estat la seva lluita contra les addiccions. El 1988, va ingressar en un centre de desintoxicació per superar la seva addicció a l'alcohol i afrontar un dels majors desafiaments de la seva vida. La seva decisió no va ser només per ella, sinó també pel benestar dels seus fills.

"Jo era una mare funcional, no era com un borratxo tirat per terra. No vaig fer coses que hauria d'haver fet, però sempre vaig estar pendent dels meus fills", va confessar. La seva lluita per la sobrietat ha estat constant, i ara se sent més forta i amb més control sobre la seva vida.

Melanie Griffith es mostra avui com una dona renovada, que ha après dels seus errors i ha trobat en la tranquil·litat el seu major tresor. La seva relació amb Antonio Banderas va quedar en el passat, però la seva història junts continua sent recordada per molts com una de les més icòniques de Hollywood.