Gir radical amb l'últim que Ángel Cristo ha explicat sobre la seva germana, Sofía Cristo

Falten només unes hores perquè Ángel Cristo torni a seure a ¡De Viernes! per respondre públicament als últims atacs de la seva mare. No obstant això, fa només uns dies, es va produir un gir radical en la relació amb la seva germana, Sofía Cristo. I tot per l'últim que ha explicat sobre ella.

Durant un any sencer, aquesta mediàtica família s'ha convertit en la protagonista indiscutible de la premsa social del nostre país. Una situació que té el seu origen en les sorprenents declaracions que va fer l'exsupervivent durant la seva primera visita al mencionat programa de televisió.

Des d'aleshores, la relació entre Ángel Cristo i la seva família s'ha vist greument perjudicada. Tant és així que, fins i tot, Bárbara Rey i Sofía Cristo han anunciat públicament mesures legals contra ell.

No obstant això, el que veritablement ha posat fi a la paciència del marit d'Ana Herminia han estat les últimes declaracions de la seva mare. En elles, la vedette va posar en dubte tot el seu relat davant l'audiència de Telecinco.

Per aquest motiu, aquest divendres, 10 de gener, Ángel Cristo tornarà al programa presentat per Bea Archidona i Santi Acosta. El jove seurà per mostrar noves proves que sostenen el seu testimoni.

No obstant això, uns dies abans de la seva pròxima intervenció, La Razón es va posar en contacte amb ell per conèixer en quin punt es troba la seva relació amb Bárbara Rey i Sofía Cristo. “No tinc la menor intenció de reconciliar-me amb elles”, va assegurar l'exsupervivent de forma taxativa.

A més, i encara que sempre s'havia centrat en el paper que ha exercit la vedette en aquest sonat conflicte familiar, Ángel Cristo no va tenir cap problema a assenyalar la seva germana. “És pitjor que la meva mare”, assegura.

Ángel Cristo parla de Sofía Cristo: “És molt pitjor”

Ángel Cristo descarta qualsevol possibilitat de reconciliació amb la seva mare i la seva germana. I prova d'això són les últimes i dures paraules que va compartir amb el citat mitjà de comunicació.

Tant és així que, quan van preguntar sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb Bárbara Rey i Sofía Cristo aquest 2025, la seva resposta va ser clara. Per a ell, no hi ha marxa enrere.

A més, Ángel Cristo va assegurar que, malgrat tot el que ha dit i dels atacs que ha rebut per part de la seva mare, “la meva germana és molt pitjor”.

D'altra banda, l'exsupervivent va assegurar que té “molt més material que pot aixecar grans polèmiques”. “I si no em queda més remei, ho trauré a la llum. No els hi tinc gens de por”, va afegir a continuació.