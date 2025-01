Aurah Ruiz confessa què ha passat amb Jesé Rodríguez a Malàisia: ‘No podia…’

Aurah Ruiz ha confessat el que ha passat amb Jesé Rodríguez a Malàisia: que “no podia quedar-se amb el seu fill”. La canària va entrar a GH Dúo amb l'objectiu de ser la infiltrada i seguint les directrius de l'organització. No obstant això, ha hagut de posar fi a la seva aventura per fer-se càrrec del seu petit.

Li van proposar entrar com a participant de ple dret, però com Jesé està a Àsia no podia estar tant de temps aïllada. No tenia ningú amb qui deixar el seu fill i per això l'organització li va oferir ser infiltrada una setmana. El pare d'Aurah va accedir a cuidar el seu net aquest temps i ara ha arribat el torn que la canària torni.

Aurah Ruiz confessa el que ha passat amb Jesé Rodríguez

La història d'amor d'Aurah Ruiz i Jesé Rodríguez ha estat envoltada de nombrosos alts i baixos. Tots dos són pares d'un nen que, lamentablement, pateix una malaltia congènita rara. Actualment, estan junts, però a causa de la feina de Jesé com a futbolista passen temps distanciats.

Aquí es troba el motiu pel qual Aurah ha participat com a infiltrada a GH Dúo. La canària va confessar el que va succeir amb Jesé a Malàisia: que “no podia quedar-se amb el seu fill”. A causa que no tenia ningú amb qui deixar el petit, Ruiz només ha pogut estar una setmana a la casa de Guadalix.

“Jo era concursant, però els meus pares no es podien quedar amb el nen i Jesé estava a Malàisia”, va confessar en el seu comiat. Finalment, l'organització va entendre la seva situació i li van oferir estar una setmana com a concursant infiltrada. Com que Jesé no podia fer-se càrrec del seu fill per trobar-se al país asiàtic, el pare d'Aurah va acceptar cuidar-lo durant aquesta setmana.

Els dies han passat i el secret d'Aurah sortia a la llum en plena gal·la davant la sorpresa de la resta dels seus companys. “No és una concursant real, és una infiltrada i ha estat complint amb les seves missions d'una manera magistral”, va comentar el presentador.

Aurah Ruiz se sacrifica per Jesé Rodríguez

Després de sortir de la casa de Guadalix, Aurah es va mostrar resignada davant la idea de no haver pogut participar com a concursant de GH Dúo. La seva intenció era quedar-se, però com ella mateixa ha confessat “per motius familiars” no ha pogut ser.

Aquests motius als quals fa referència tenen a veure amb el fet que Jesé es trobi residint a Malàisia. Fa un temps va fitxar pel Johor FC, un equip local al qual estarà vinculat fins al mes de juny. Això ha fet que la canària no hagi pogut trobar la manera de compaginar la cura del seu fill amb la participació a Gran Hermano.

Així les coses, optava per desaprofitar l'oportunitat i només viure l'experiència durant una setmana. Un sacrifici que li ha costat assumir, però que no tenia més remei. Fa un any va participar a Supervivientes, en aquella ocasió va ser Jesé qui es va quedar amb el seu fill, perquè estava sense equip i vivia a Canàries.

Ara la situació és diferent i la feina del jugador preval als interessos d'Aurah. No obstant això, Ruiz confia que, en posteriors edicions, sí pugui comptar amb l'oportunitat de ser concursant de Gran Hermano.

El contracte de Jesé finalitza aquest estiu i a partir d'aquest moment podria fitxar per qualsevol equip. Qui sap, potser negociarà el seu retorn a Espanya o que opti per quedar-se al continent asiàtic.

Sigui el que sigui, el que és clar és que Aurah romandrà al seu costat i donarà suport a qualsevol decisió que prengui. Junts han superat els obstacles i així pensen continuar fent durant aquest 2025.