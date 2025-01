Toni Cruanyes es frega les mans després de l'última notícia de l'audiència de TV3

Dijous passat, TV3 va tornar a demostrar per què és un dels referents de la televisió catalana, consolidant-se com la cadena líder. Segons l'analista Rocco Steinhäuser, l'emissora catalana va ocupar vuit dels deu primers llocs en el rànquing dels programes més vistos.

El moment més destacat de la jornada va ser el minut d'or, que es va registrar a les 21:29 durant l'emissió del Telenotícies Vespre, presentat per Toni Cruanyes. Aquest moment va aconseguir una quota de pantalla del 24,7%, congregant 480.000 espectadors davant del televisor.

A més, el TN Vespre va ser l'informatiu amb millor rendiment del dia, assolint una mitjana del 22,8% de quota i 420.000 espectadors. No hi ha dubte que Toni Cruanyes continua consolidant-se com una de les cares més valorades de la televisió pública de Catalunya.

La impagable notícia de l'audiència de TV3

En l'horari de màxima audiència, Polònia va liderar la seva franja amb un sòlid 16,7% de quota i 320.000 espectadors. Aquest espai també va destacar per la seva capacitat d'atreure audiències de diferents edats, consolidant-se com un dels programes més icònics de la cadena.

La sobretaula també va ser dominada per TV3 gràcies al Telenotícies Migdia, que va aconseguir un 25,1% de quota i va ser seguit per 327.000 espectadors. En l'àmbit de la ficció, la sèrie Com si fos ahir va tornar a brillar, registrant un 16,2% i 209.000 espectadors.

Altres programes com Està passant també van obtenir dades destacades a la tarda, amb un 17,1% de quota i 271.000 espectadors. Aquest espai humorístic continua sent un èxit tant en audiència com en rellevància social.

Al matí, Els matins va mantenir una sòlida audiència, assolint un 19,1% de quota amb 65.000 espectadors, confirmant la seva posició com un dels pilars informatius de TV3. No podia faltar en aquest llistat el concurs Atrapa'm si pots.

El format conduït per Llucià Ferrer va tancar la jornada amb un destacat 14,6% de quota i 194.000 espectadors. Mostrant un creixement cap al tram final de la seva emissió.

Amb aquestes dades, TV3 reafirma el seu lideratge i connexió amb el públic català. Destacant no només en l'entreteniment sinó també en la informació i l'actualitat. Una vegada més, la televisió pública catalana demostra ser el referent en audiències en els seus continguts.