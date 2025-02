Comunicat sorpresa sobre Julio Iglesias i Miranda Rynsburger: ja se sap la veritat

L'equip de Julio Iglesias ha emès un comunicat anunciant el llançament d'un llibre sobre la vida del llegendari cantant. El español que va enamorar el món sortirà a la venda el pròxim 24 de febrer i promet treure a la llum tota la veritat. Escrit amb una prosa cuidada, el llibre ofereix una mirada introspectiva a l'artista i parla molt clar sobre el seu matrimoni amb Miranda Rijnsburger.

Julio Iglesias revisa la vida d'un home que no només ha conquerit escenaris de tot el planeta, sinó que també ha compartit moments amb líders mundials. Ha estat amic dels Reagan i els Clinton, ha cantat per a François Mitterrand i ha aturat un penal d'Alfredo Di Stéfano. La seva estrella al Passeig de la Fama de Hollywood és només un dels múltiples reconeixements que l'han convertit en una de les figures més icòniques del segle XX.

Però l'obra també reflexiona sobre el seu llegat en l'era digital. La ironia postmoderna, assenyala l'autor, ha immortalitzat Iglesias d'una manera inesperada: l'ha convertit en meme. La seva imatge, el seu somriure i el seu bronzejat etern circulen per les xarxes com a símbols d'una època daurada de la música i l'espectacle.

Un dels capítols més cridaners del llibre està dedicat a la seva relació amb Miranda Rijnsburger. La model holandesa va arribar a la seva vida el 1990, quan tenia 24 anys, i la seva presència va marcar un abans i un després. Iglesias va tenir clar des del principi que ella seria la seva esposa. Miranda, en canvi, va necessitar més temps. Però només sis mesos després, ja estava vivint a Miami al seu costat.

La veritat sobre Julia Iglesias i Miranda Rijnsburger

La relació va suposar un punt d'inflexió en la imatge pública del cantant. Durant anys, la premsa rosa l'havia vinculat amb dones de gran bellesa i notorietat. No obstant això, amb Miranda tot va canviar. "No hi va haver més portades. No hi va haver més titis. Va ser així de dràstic", descriu el llibre. L'estabilitat que va trobar al seu costat va portar amb si una nova faceta en la vida de l'artista.

Van esperar sis anys per tenir el seu primer fill i vint per casar-se. El casament va ser un gest amb un significat especial: va complir la petició d'Eduardo Sánchez Junco, el president de ¡Hola!, qui en el seu llit de mort li va demanar que es casés per l'Església i bategés els seus fills. Julio ho va fer un mes després, en un dia que va combinar casament, batejos i una missa d'Acció de Gràcies.

Més enllà de la seva vida amorosa, el llibre revela el costat més íntim de l'artista, aquell que pocs coneixen. Amb el temps, Iglesias es va retirar a les Bahames, cansat de passar nits en cent setanta llits diferents en pocs mesos. Però en el seu retir no va trobar únicament descans. També va haver d'enfrontar-se als fantasmes de la mitjana edat.

El divorci, la distància amb la seva família i la sensació que l'èxit pot ser una addicció van deixar la seva empremta. L'eufòria de la fama i la constant exigència de projectar una imatge perfecta li van passar factura. "L'èxit com a addicció i aquesta sensació de postcoit que porta amb si el narcisisme satisfet", escriu l'autor.

Julio Iglesias obre el seu cor

Hi va haver un moment en què la seva carrera va estar a punt de trencar-lo. Als anys vuitanta, la seva popularitat va assolir cotes inimaginables, però també li va fer replantejar-se moltes coses. La necessitat de protegir la seva vida privada es va fer cada vegada més forta.

El español que va enamorar el món no és un simple homenatge a Julio Iglesias. És un retrat complex, ple de llums i ombres, que permet comprendre millor l'home darrere de la llegenda. La seva vida ha estat un remolí d'èxits, amors i desafiaments. Però, per sobre de tot, ha estat la història d'algú que va saber reinventar-se una i altra vegada.

El llibre arriba en un moment en què la figura del cantant continua sent objecte de fascinació. Amb més de vuitanta anys, el seu llegat és indiscutible, i aquesta obra promet oferir una nova perspectiva sobre un dels artistes més influents de la nostra època.