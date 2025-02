Gir de 180º amb què ha passat amb Cruz, el fill de David Beckham que viu a Londres

David Beckham ha estat testimoni de què ha succeït en la vida del seu fill Cruz, de 19 anys: té nova nòvia i l'ha presentada als seus pares. El jove resideix des de fa un temps a Londres i sembla que s'ha adaptat a la perfecció a viure lluny de David i Victoria.

Fa uns pocs mesos, Cruz va ser fotografiat al costat de la brasilera Jackie Apostel, deu anys més gran que ell, pels carrers de Londres. El que semblava ser només una relació sense més ni més, s'ha convertit en quelcom formal després que el jove la presentés als seus pares. Cruz i Jackie van acudir a París per donar suport a Victoria Beckham en una de les seves desfilades de moda.

El fill de David Beckham sorprèn amb una última hora des de Londres

Cruz Beckham, el fill menor de David Beckham, ha captat l'atenció mediàtica per la seva nova relació. La seva nòvia, Jackie Apostel, és una talentosa compositora brasilera. La parella ha estat vista en diverses ocasions compartint interessos comuns.

Només han passat uns mesos des que el jove i la seva noia, deu anys més gran que ell, van ser enxampats per primera vegada a Londres. Ara, l'últim que ha succeït en la vida de Cruz és que aquest ha presentat de manera oficial a Jackie. Ho ha fet acudint amb Apostel a la desfilada que la seva mare, Victoria Beckham, va organitzar a París.

La parella va ocupar la primera fila i no es van amagar dels mitjans de comunicació allà presents ni de les mirades indiscretes. Aquest esdeveniment va marcar un punt d'inflexió en la seva relació, ja que van presentar el seu amor públicament. El que confirma com d'integrada està Jackie a la família Beckham, amb els quals va gaudir d'uns dies per la capital francesa.

Tota la família al complet es va deixar veure gaudint de la mútua companyia en un dels dies més especials per a l'ex Spice Girl. El fill de David Beckham sembla estar gaudint d'un inici de relació consolidat, marcant un pas important en la seva vida. Malgrat la seva diferència d'edat, tots dos comparteixen gustos i aficions.

Cruz Beckham consolida la seva relació

Una de les coses que uneixen a Cruz i Jackie és la seva passió per la música. El fill de David Beckham no sembla haver heretat el talent del seu pare amb la pilota. Però sí el gust per la música de la seva mare, on ja ha fet els seus primers passos com a músic.

La seva noia és coneguda al Brasil per haver estat part de la banda Schutz abans de llançar-se com a solista en la música. Per tant, comparteixen un fort vincle que ajuda a consolidar encara més la seva relació.

La relació de Cruz amb Jackie va començar fa pocs mesos, i el seu vincle s'ha enfortit ràpidament. Al setembre, tots dos van ser fotografiats a Londres gaudint d'una cita al cinema, el que va generar rumors sobre la seva relació. Ara, amb la seva presència a París, es confirma la seva relació seriosa i compromesa.

La desfilada de Victoria Beckham va ser una ocasió memorable en la qual Jackie va destacar per sobre de tots. L'atenció del públic no només va estar en la col·lecció de Victoria, sinó també en la integració de la jove en l'entorn familiar.

La família Beckham sempre s'ha mostrat molt unida, i el suport dels pares de Cruz a la seva relació és evident. David i la seva dona han mostrat en diverses ocasions el seu amor i suport als seus fills, i ara no és diferent amb Cruz.

La presència de Jackie en esdeveniments importants, com la desfilada de Victoria, mostra l'acceptació de la jove per part dels Beckham. Això també podria assenyalar que la relació entre Cruz i Jackie va més enllà d'un romanç passatger.