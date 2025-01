Xoc a 'Y ahora Sonsoles' després de la confessió d'Ana Obregón sobre la seva polèmica: 'Soc…'

La setmana passada, Ana Obregón es va enfrontar a un dels moments més difícils de la seva carrera després de ser acusada de comportament inapropiat durant la gravació d'un espot publicitari. L'actriu i presentadora ha decidit trencar el seu silenci al programa Y ahora Sonsoles, deixant tots els seus companys en xoc amb les seves paraules. Fins i tot Ana Obregón està tan segura de la seva veritat que s'ha permès fer broma en directe confessant que: "Sóc tan mala companya".

En aquest context, la polèmica sorgida va involucrar també Nia Correia, guanyadora d'Operación Triunfo, qui porta tres anys acompanyant Roberto Herrera a les campanades de RTVE per a Canàries. Durant una entrevista recent, el presentador va comentar el que va passar en la gravació de l'espot publicitari per a les campanades.

"El que jo vaig veure i el que van veure els meus companys de Los Morancos va ser inacceptable, Ana Obregón va tractar molt malament a Nia, la va fer plorar. Per això, Nia es va negar a sortir a l'espot publicitari nacional. La nena és maca, jove i talentosa però aquesta experiència va ser molt dura per a ella", va declarar Herrera.

Ana Obregón trenca el seu silenci a Y ahora Sonsoles

Aquestes paraules van calar profundament entre el públic, però també als passadissos de RTVE. Els testimonis d'altres presents van reforçar la versió de Herrera, destacant la professionalitat i dolçor de Nia, qui segons ells, "no es queixa de res i s'adapta a tot". Aquest fet va sembrar dubtes sobre el comportament d'Ana Obregón, qui fins aleshores havia estat un referent de l'entreteniment a Espanya.

Davant la creixent pressió mediàtica, Ana Obregón ha decidit aclarir la seva posició. Al programa Y ahora Sonsoles, ha comentat: "Estic en xoc, molt dolguda i espero que em deixin en pau d'una vegada per totes". En la seva defensa, Ana Obregón ha deixat veure que durant la gravació passava per un dels moments més foscos de la seva vida.

Ana Obregón només vol viure en pau

"Jo només demano que em deixin en pau després de tot pel que he passat", ha confessat Ana Obregón, deixant entreveure la seva fragilitat emocional en aquell moment. Encara que va intentar mostrar-se serena, els seus companys del programa no van evitar abordar la tensió que havia generat l'incident. I és que tots s'han quedat en xoc després de les paraules d'Ana Obregón sobre com se sent.

Miguel Lago, amb el seu característic humor, ha llançat un comentari irònic: "No sé com tenim asseguda aquí una companya tan mala". La resposta d'Ana no s'ha fet esperar i seguint la broma, ha replicat: "Si és que sóc tan mala companya que em porto el fuet per maltractar-vos a tots".

Aquest intercanvi va alleujar momentàniament la tensió al plató. No obstant això, Ana va aprofitar per subratllar que tot havia estat un malentès. Va insistir que mai va tenir la intenció de causar dany a Nia ni a cap altre company.

La intervenció d'Ana Obregón ha generat un debat entre els seus seguidors i detractors. Mentre alguns demanen empatia per la difícil situació personal que ha travessat, altres consideren que el respecte a la feina és innegociable. Per la seva banda, Nia no ha volgut pronunciar-se al respecte, mantenint la seva actitud discreta i professional.