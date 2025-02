Gir de 180º per a Sara Espígul a 'Com si fos ahir': la seva relació està en perill

Les relacions no sempre són fàcils i, de vegades, la por d'enfrontar-se a la realitat porta a prendre decisions que només agreugen els problemes. En el pròxim episodi de Com si fos ahir, la Cèlia (Sara Espígul) es troba en un moment complicat amb el Quique.

D'aquesta manera, la seva manera de portar-ho podria allunyar-la encara més d'ell. Mentrestant, la resta dels personatges també viuen situacions tenses, amb conflictes personals que marcaran el seu futur.

Gerro d'aigua freda per a Sara Espígul a Com si fos ahir

La relació entre la Cèlia i el Quique no passa pel seu millor moment. Lluny de buscar una solució, ella ha trobat una estratègia per evitar els enfrontaments: treballar més hores. El problema és que aquesta actitud no només no resol les seves diferències, sinó que les agreuja.

La Cèlia ha demostrat ser una dona forta i independent, però la seva relació amb el Quique sembla haver arribat a un punt de difícil retorn. Està a punt de prendre una decisió definitiva? Haurem d'esperar per veure com avança aquesta relació.

Mentre la Cèlia intenta evadir els seus problemes de parella amb la feina, l'Adrià s'enfronta a un obstacle més tangible: el seu ordinador s'ha espatllat. Sense equip, no pot seguir amb les seves tasques, cosa que l'obliga a buscar una solució urgent.

La Sílvia i el Francesc: un intent fallit de reconnectar

Per la seva banda, la Sílvia està convençuda que el Francesc s'avorreix amb ella. Per demostrar-li que encara poden passar-ho bé, organitza un pla especial per gaudir en parella. No obstant això, quan tot sembla anar ben encaminat, el Francesc, sense voler, arruïna els seus plans.

En l'àmbit professional, l'Àlvar ha trobat una nova oportunitat d'inversió: un negoci de lloguer d'avionetes. Entusiasmat amb la idea, intenta convèncer la Gina perquè s'uneixi al projecte com a sòcia. La qüestió és si ella estarà disposada a assumir un risc financer.

El pròxim episodi de Com si fos ahir promet ser un remolí d'emocions, amb personatges enfrontant dilemes personals i professionals que marcaran el seu futur. La Cèlia, a la qual dona vida Sara Espígul, haurà d'enfrontar-se a la realitat de la seva relació amb el Quique.