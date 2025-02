Meghan Markle, esposa de Harry, i la seva frase sobre Diana de Gales: 'Jo ho vull...'

Meghan Markle va arribar a la família reial britànica amb idees clares sobre el paper que pretenia exercir, tanmateix, el seu enfocament aviat va xocar amb el rígid protocol de la monarquia.

La seva visió dins de la monarquia no era la que esperava

Segons es revela en el llibre de Tom Quinn Yes, Ma’am – The Secret Life of Royal Servants, Meghan va expressar el seu desig de seguir els passos de Diana. "El que Diana va començar, vull acabar-ho", hauria dit, mostrant la seva intenció de convertir-se en una figura global en la lluita pels drets dels més vulnerables. Així, la duquessa pretenia continuar el llegat de la mare del seu marit.

Tanmateix, segons el testimoni recollit en el llibre, Meghan Markle no planejava assumir aquest compromís a temps complet. "Volia fer-ho com a princesa i amb el suport total de la família reial, però només a temps parcial", va assegurar la font.

Problemes d'adaptació i rebuig a les normes

Des del seu ingrés a la monarquia, Meghan Markle va tenir dificultats per adaptar-se al protocol. Segons el llibre, una de les situacions que més li incomodaven era l'obligació d'informar sobre els seus moviments al personal del palau.

També es va sentir insatisfeta amb la residència que va compartir amb el príncep Harry entre 2017 i 2019. Un antic treballador de la Casa Reial va afirmar que Meghan "odiava" viure a Nottingham Cottage, dins del Palau de Kensington.

A més, considerava que la casa era un reflex del tracte que la monarquia donava al príncep Harry. "Meghan el va convèncer que era relegat i que la seva residència era una forma de menysprear-lo", sosté la font.

El xoc amb l'estructura reial

El llibre també assenyala que Meghan Markle tenia plans propis sobre el seu paper a la família reial, els quals no coincidien amb l'estratègia general de la institució. "Ella volia fer el seu propi camí, però mai s'acceptaria que eclipsés la princesa Anna, el príncep Carles (com era aleshores) o la reina Isabel II", explica el text.

Segons un altre testimoni, Meghan no comprenia completament la jerarquia de la monarquia: "En unir-se a la família reial, no podia actuar lliurement. Havia de seguir les directrius establertes. En certa manera, es converteix en un servidor de la institució", assenyala una font propera.

El príncep Harry, profundament enamorat, va adoptar cada cop més la visió de Meghan. "La seva principal activitat va passar a ser estar amb ella", va comentar un antic assistent. Així, explicava que el duc va deixar de participar en alguns esdeveniments tradicionals per donar suport a la seva esposa en la seva nova visió de la reialesa.

Una lluita pel canvi que va generar tensions

Entre els testimonis recollits, es menciona que Meghan Markle tenia grans idees per modernitzar la monarquia. Alguns la van descriure amb un "complex de messies", ja que els seus plans generaven friccions amb el personal del palau.

Malgrat això, Harry sempre va donar suport a la seva esposa en cada desacord amb els membres de la Casa Reial. El seu suport incondicional a Meghan va marcar un punt d'inflexió en la seva relació amb la monarquia i va ser clau en la seva decisió d'allunyar-se de la família reial.

Amb aquestes revelacions, Yes, Ma’am – The Secret Life of Royal Servants exposa una nova visió sobre la polèmica. Els secrets revelats en el llibre expliquen la complexa relació entre Meghan Markle i la corona anglesa, a través del testimoni dels seus extreballadors.