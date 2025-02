El rei Carles III ja no pot amagar què passa amb Camila Parker Bowles: 'Sorpresa!'

Les tensions dins de la família reial britànica segueixen latents i un nou capítol en la història del príncep Harry ha sortit a la llum. La relació amb la seva madrastra, Camila Parker Bowles, mai ha estat senzilla. Ara es revela que la reina consort podria haver jugat un paper clau en el seu distanciament definitiu de la monarquia.

Una batalla silenciosa dins de Buckingham

Des de la seva arribada oficial a la família reial, Camila mai va comptar amb el suport dels fills de Carles III. Tant Harry com el seu germà Guillem van intentar convèncer el seu pare que no la convertís en reina, però el seu esforç va ser en va. Anys després, el duc de Sussex ja no només està allunyat de la seva família, sinó que alguns asseguren que el seu exili no va ser totalment voluntari.

Les versions que circulen a la cort apunten que Camila hauria treballat a l'ombra per evitar que Harry pogués tornar. La pregunta que molts es fan és: va ser realment el príncep qui va decidir marxar o va ser la seva madrastra qui el va apartar del camí?

El veto silenciós que va separar el príncep Harry de la seva família

La publicació del llibre Spare, escrit per Harry, va marcar un abans i un després en la relació entre ell i Camila. En les seves pàgines, el duc de Sussex la va descriure com una "madrastra malvada", cosa que va acabar de trencar qualsevol possibilitat de reconciliació. Lluny d'ignorar aquestes acusacions, la reina consort hauria pres represàlies de manera discreta.

Segons fonts de Buckingham, Camila ha imposat una sèrie de restriccions que impedeixen qualsevol acostament entre el príncep Harry i el rei Carles III. Entre aquestes mesures hi hauria la prohibició que el duc i Meghan Markle utilitzin propietats reials quan visiten el Regne Unit i l'exclusió de Harry d'esdeveniments familiars clau. Es diu que Camila hauria convençut el seu marit de retirar els privilegis i el finançament públic del príncep, deixant-lo completament fora del cercle monàrquic.

Camila i el seu ascens dins de la monarquia

Mentre el príncep Harry veu cada cop més lluny un possible retorn, Camila ha anat guanyant influència dins de la família reial. Amb el diagnòstic de càncer de Carles III, la reina consort ha assumit un paper més rellevant, desplaçant figures importants com el príncep Guillem i Kate Middleton.

L'ascens de Camila no ha estat casualitat. Amb la mort d'Isabel II i la delicada salut del rei, ha consolidat la seva posició com una figura molt poderosa en la monarquia britànica. Fonts properes asseguren que la seva intenció és mantenir el control sobre 'La Firma' i assegurar-se que aquells que puguin representar una amenaça, com Harry i Meghan, quedin fora del tauler.

Per al duc de Sussex, recuperar la seva relació amb el seu pare és pràcticament impossible mentre Camila segueixi manejant els fils a Buckingham. La distància amb Carles III no és només geogràfica, sinó també emocional. El príncep Harry sent que el seu pare ha prioritzat el seu matrimoni amb Camila sobre el seu propi vincle amb ell.