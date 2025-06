Gir de 180º per a Leonor i la resta de la Família Reial: ara ja no hi ha marxa enrere

La Princesa Leonor ha protagonitzat un fet que suposa un gir per a la Família Reial espanyola. Durant el cap de setmana passat, ha visitat Ceuta a bord de la fragata Blas de Lezo, com a part de la seva formació militar. Aquesta acció, tot i estar planificada amb molta cura per evitar polèmiques, ha provocat una forta reacció per part dels mitjans marroquins.

La Casa Reial ha organitzat la visita amb total discreció, mesurant cada detall per no generar tensions diplomàtiques. Tanmateix, la premsa vinculada al règim de Mohamed VI ha criticat durament la presència de la Princesa a la ciutat autònoma. El mitjà Kawalisrif ha destacat que Leonor ha viatjat en un vaixell militar, cosa que per a ells simbolitza una demostració de força per part d'Espanya.

Aquest mitjà ha expressat que “Madrid escriu les seves memòries a Rabat amb tinta militar, encara que estiguin adornades amb un somriure”. La premsa marroquina ha recordat que el tron espanyol no oblida les seves antigues colònies, donant un missatge clar sobre la reivindicació històrica que manté el Marroc. A més, han acusat Espanya d'ignorar la història i la geografia que donen suport a les seves reclamacions sobre Ceuta i Melilla.

La visita de la princesa Leonor a Ceuta desferma controvèrsia contra la Família Reial espanyola

Els mitjans marroquins han qualificat Ceuta i Melilla com a “ciutats ocupades” per Espanya. Consideren que la visita de la Princesa Leonor és una provocació i un acte simbòlic que referma la sobirania espanyola. Segons aquests diaris, aquesta acció serà recordada com un nou capítol en la tensió política entre ambdós països.

D'altra banda, el digital Bladna24 ha assenyalat que la visita, tot i que no oficial, té un significat polític i històric profund per al Marroc. Han ressaltat que els marroquins residents a Ceuta i Melilla viuen una situació de tensió silenciosa entre Madrid i Rabat. Per a ells, la visita de Leonor no passarà desapercebuda en els cercles polítics marroquins.

La Família Reial i la Princesa Leonor refermen el seu compromís amb Espanya

Davant d'aquestes crítiques, la reacció a Ceuta ha estat completament oposada. La ciutat autònoma ha mostrat un fort sentiment d'identitat espanyola i ha rebut la Princesa amb alegria i orgull. Aquest suport popular reflecteix el suport ferm a la sobirania espanyola i rebutja qualsevol intent de qüestionar-la.

En definitiva, la visita de la Princesa Leonor a Ceuta suposa un punt d'inflexió en la política de la Família Reial espanyola. Espanya ha deixat clar que no renunciarà a la defensa dels seus territoris ni a la seva identitat nacional. El missatge és contundent: no hi ha marxa enrere en l'afirmació de la sobirania sobre Ceuta i Melilla, malgrat les crítiques i pressions externes.