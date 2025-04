Aquesta és la veritat sobre el príncep Harry i el càncer de Carles III: duríssim

El príncep Harry està passant per una etapa difícil amb la seva família reial. Mentre el seu pare, el rei Carles III, afronta un diagnòstic greu de salut, Harry se sent allunyat i desinformat. La relació amb la seva família, especialment amb el seu pare i el seu germà, continua deteriorant-se, i les tensions augmenten.

La salut de Carles III i el silenci familiar

Carles III no passa pel seu millor moment. La seva salut s'ha vist afectada per una malaltia greu, però el príncep Harry no va ser informat directament sobre la seva hospitalització el 27 de març. En lloc de rebre notícies de la família, Harry es va assabentar pels mitjans de comunicació, cosa que va incrementar la seva frustració.

L'última trobada cara a cara entre Carles i Harry va ser al febrer de l'any passat, en una reunió breu. Des que Harry i Meghan Markle van decidir mudar-se a Califòrnia, la relació amb el seu pare s'ha refredat considerablement. Les visites s'han tornat escasses i la comunicació més distant.

La lluita per la seguretat personal

Un dels principals punts de conflicte de Harry és la retirada de la seguretat proporcionada per l'estat. Després d'abandonar les seves funcions reials, la família de Harry va perdre el suport de la protecció policial del govern britànic. Malgrat les amenaces externes i els riscos per a la seva seguretat, el príncep Harry no ha aconseguit recuperar la protecció que considera necessària.

La batalla legal que Harry està lliurant als tribunals busca que se li retornin els escortes pagats per l'estat, però fins ara ha estat rebutjada en múltiples ocasions. La falta de suport per part del seu pare, el rei Carles, ha augmentat la seva frustració i el sentiment de ser abandonat per la família.

La relació amb Guillem

La relació entre Harry i el seu germà, el príncep Guillem, també ha estat afectada. Des que els Sussex van decidir mudar-se als Estats Units, la distància entre els germans s'ha fet més evident. En el seu llibre Spare, Harry va revelar detalls sobre les disputes familiars, inclosa una baralla física amb Guillem.

Mentre Harry lluita per trobar el seu lloc dins de la família reial, Guillem segueix endavant amb els seus deures com el futur rei d'Anglaterra. La distància entre ells continua sent un obstacle important. El duc de Sussex ha assegurat que el seu germà Guillem no li agafa el telèfon i li posa traves a l'hora d'informar-lo de com es troba el seu pare.

El futur de la relació entre Harry i la seva família reial continua sent incert. A mesura que la salut de Carles III empitjora, les tensions familiars augmenten i Harry continua lluitant pel seu lloc dins de la família.