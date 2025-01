Gir de 180° després de la confessió d'Alessandro Lequio a 'Vamos a Ver': 'El rei...'

Alessandro Lequio ha revolucionat el plató de Vamos a ver amb l'última confessió que ha fet sobre el rei Joan Carles I. El comte ha assegurat que “el rei Joan Carles traga perquè vol donar el gust als seus nets, però no li agrada”.

Aquest mateix dijous, 23 de gener, els col·laboradors d'aquest format de Telecinco han dedicat part del seu club social a comentar les fotos de l'últim aniversari de Joan Carles I. En elles, apareix el monarca envoltat per tots els seus nets.

Tanmateix, el que realment ha generat un debat dins del plató de Vamos a ver és un petit detall d'aquestes instantànies. I és que, si ens fixem, en moltes d'elles apareixen les respectives parelles dels fills de la infanta Cristina.

Un gest que per a alguns col·laboradors ha passat totalment desapercebut. Tanmateix, Alessandro Lequio ha assegurat que a Joan Carles I no li va fer especial il·lusió aquest moment. Confessió que ha suposat un gir de 180 graus.

“Ella[la periodista d'¡Hola!]ha parlat dels postissos com si fossin família. Et puc assegurar que ell traga, però no hi està d'acord”, ha assegurat el comte molt segur del que estava dient.

No obstant això, i malgrat la inesperada confessió que ha fet Alessandro Lequio sobre Joan Carles I, la seva companya Sandra Aladro ha volgut fer-li un petit recordatori. “Juan Urquijo és família”, ha assegurat la periodista.

I és que cal recordar que la família del nòvio d'Irene Urdangarin està emparentada amb la monarquia del nostre país. Tanmateix, aquesta dada no ha acabat de convèncer el col·laborador de Vamos a ver.

“Tant se val, una cosa és la família de veritat i una altra cosa són els nòvios”, li ha respost Alessandro Lequio. “El rei Joan Carles adora la família perquè és la seva, la família del nòvio d'Irene”, li ha replicat Sandra Aladro a continuació.

En aquest moment, el comte ha deixat al descobert una inesperada confessió sobre l'emèrit. “El rei Joan Carles traga perquè vol donar el gust als seus nets, però no li agrada”.

Unes paraules que, com era d'esperar, han causat un gran enrenou al plató de Vamos a ver. Tant és així que Alejandra Rubio no ha pogut evitar fer-li una pregunta al seu company. “Però per què no li ha d'agradar? Em sembla una ximpleria”, s'ha qüestionat molt sorpresa.

“Ell és un home de família, a veure si ens assabentem. O és que creus que els polítics són família? Amb polítics em refereixo a la família política... Doncs no! Perquè en el cas d'una separació, els polítics a qui aniran?”, li ha respost Alessandro Lequio de manera taxativa.