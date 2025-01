Pilar Eyre assenyala Marta Gayà per culpa del rei Joan Carles: 'Si han tallat...'

Pilar Eyre, escriptora i periodista especialitzada en temes de la Casa Reial, ha tornat a generar debat amb les seves recents declaracions. Ho ha fet al programa Tot es mou de TV3, presentat per Helena Garcia Melero.

Durant la seva intervenció, Eyre ha analitzat l'últim reportatge publicat per la revista ¡Hola!, protagonitzat pel rei Joan Carles. El que podria semblar un conjunt d'imatges innocents sobre el monarca, amaga, segons Eyre, un detall revelador: la presència de Marta Gayà.

Pilar Eyre assenyala Marta Gayà

"Surten fotografies de Joan Carles i tota la gent que està a la seva dreta", ha començat comentant Eyre referint-se al reportatge. No obstant això, l'escriptora no ha deixat passar l'oportunitat de destacar un element que, a parer seu, resulta significatiu.

Tal com ha apuntat la de Barcelona, totes les imatges de Joan Carles estan tallades. "Jo crec que no surt res perquè a la seva esquerra estava asseguda Marta Gayà. Si han tallat totes les fotos al mateix lloc és perquè realment no volien treure la parella de Joan Carles".

D'aquesta manera, Pilar Eyre ha suggerit que la revista podria haver editat les fotografies per evitar mostrar la dona. Però, qui és Marta Gayà? Doncs bé, és la dona que, durant anys, ha estat vinculada sentimentalment al rei emèrit.

Les últimes paraules de Pilar Eyre sobre el rei Joan Carles

Les declaracions d'Eyre il·luminen un aspecte poc explorat del reportatge. A més, també reviven les especulacions sobre la relació entre Joan Carles i Gayà. La presència de Marta Gayà en un entorn tan proper al monarca, de ser certa, reforça les teories.

I és que són molts els que apunten que tots dos mantenen una relació des de fa dècades, malgrat la discreció amb què s'han manejat. Aquesta anàlisi no ha passat desapercebuda entre els seguidors de la monarquia ni entre els crítics de la figura del rei emèrit.

Molts veuen en aquestes omissions fotogràfiques un intent per preservar la privacitat de Joan Carles i el seu cercle més proper. Pilar Eyre, coneguda per les seves investigacions i revelacions sobre la Família Reial, continua sent una veu clau en aquesta mena de debats.

Les seves paraules no només aviven la curiositat del públic, sinó que també generen noves preguntes sobre la vida personal de Joan Carles. Sigui com sigui, tot apunta que els membres de la Casa Reial continuaran protagonitzant molts titulars.