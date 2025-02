Sorpresa a 'TardeAR' amb el que Fran Redondo ha explicat sobre Julián Muñoz: 'Era un…'

El programa TardeAR ha viscut un moment inesperat amb l'aparició de Fran Redondo. El nét de Julián Muñoz ha acudit al plató per mostrar el gest emotiu que ha tingut per recordar el seu avi. Fran Redondo ha sorprès a tothom amb una confessió impactant sobre Julián Muñoz: "Era un gran home".

"M'he tatuat una fotografia emblemàtica per a la gent", ha explicat el jove. "M'ha portat cinc hores de feina".

No obstant això, ha reconegut que encara no ha acabat el disseny. "No he pogut aguantar el dolor, però he de tornar per acabar-lo", ha afegit.

Fran Redondo explica per què s'ha tatuat la cara de Julián Muñoz al seu braç

Fran ha compartit el significat profund darrere de la seva decisió. "Jo em tatue la seva cara perquè jo per aquesta cara he vist la meva família destruir-se i reconstruir-se", ha expressat amb emoció.

Malgrat els errors del passat del seu avi, ha deixat clar que sempre el porta al cor. Per a ell, aquest tatuatge no és només un homenatge, sinó un recordatori de tot el que la seva família ha travessat.

Durant l'entrevista, la seva àvia, Mayte Zaldívar, ha intervingut per telèfon. Ha destacat l'admiració que sent Fran per Julián. "El veu guapo en totes les fotografies", ha confessat entre rialles.

Un comentari que ha arrencat somriures al plató. Mayte ha afegit que la relació entre avi i nét sempre ha estat especial i que Julián estaria orgullós d'aquest gest.

Fran Redondo recorda amb afecte a Julián Muñoz a TardeAR

El jove ha explicat que la decisió de tatuar-se ha estat molt meditada. No ha estat un impuls del moment, sinó una cosa que ha pensat durant molt de temps. "Jo sé que ell sempre em donava suport quan em feia un tatuatge i aquest l'he fet per ell", ha afirmat amb convicció.

Ha explicat que la seva família ha passat per moments difícils, però també ha sabut sortir endavant. Per a ell, Julián ha estat una figura central a la seva vida i aquest tatuatge és la seva manera d'honorar-lo: "Era un gran home".

Aquest gest ha demostrat la profunda connexió de Fran amb el seu avi. Malgrat el temps i les circumstàncies, Julián Muñoz continua present a la seva vida. Un tatuatge que simbolitza molt més que un record.

És una història d'amor, de família i de segones oportunitats. Un acte que romandrà per sempre a la seva pell i al seu cor.